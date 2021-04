Isfjordscenter snart klar til indvielse

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. april 2021 - 07:08

Et hold af håndværkere er ved at lægge sidste hånd på byggeriet, der bliver et nyt samlingspunkt hvor viden om is, kultur og klimaforandrinder skal formidles til lokale, skolebørn og turister fra hele verden.

Centeret, der har været undervejs siden 2015, er på trods af det arktiske klima og en kompleks byggeproces blevet opført inden for den planlagte tidsramme og budget, oplyses det i en pressemeddelelse fra de tre bygherrer Selvstyret, Avannaata Kommunia og Realdania.

1.500 kvadratmeter

Centeret, der er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup, er på knap 1.500 kvadratmeter, hvoraf de 900 kvadratmeter er opvarmet.

- Bygningens åbne tag er tilgængeligt døgnet rundt om sommeren, så man til enhver tid kan nyde et hvil til den smukke udsigt efter en tur i områdets vandreruter. Inde i centret kan besøgende bevæge sig rundt i den 400 m 2 store permanente udstilling ”Fortællingen om is”, som er designet af JAC Studios og beskriver Ilulissats unikke natur- og kulturhistorie, samt de klimaforandringer, der her sætter deres tydelige præg, oplyses det i pressemeddelelsen.

Digital formidling

Flere fonde har spyttet penge i selve udstillings- og formidlingsdelen. Nordea-fonden har således øremærket midler til en fysisk og online skoletjeneste, som skolebørn fra hele verden kan nyde gavn.

Frants Frandsen/Realdania By & Byg

- Ilulissat Isfjordscenter er en vigtig brik i den udvikling og kommer til at øge forståelsen for den storslåede natur. Ikke kun for dem, der besøger centret, men med tiden også for skolebørn i Grønland, Danmark og resten af verden, som vil kunne tilgå stedets digitale univers. Der er få steder i verden, hvor man lige så stærkt kan se og opleve, hvordan kloden er ét system i konstant ændring, udtaler Visit Greenlands administrerende direktør Hjörtur Smárason.

Vil styrke kommunen

Kommunaldirektør Nick Nielsen fastslår, at centeret ”kommer til at understøtte en positiv udvikling i lokalsamfundet ved at skabe arbejdspladser og gøre Ilulissat til en endnu større turistattraktion end byen allerede er i dag”.

Leder af centeret er Elisabeth Momme.