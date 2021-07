Isfjordscenter i Ilulissat åbner

Redaktionen Lørdag, 03. juli 2021 - 08:01

Så er der kaffemik til borgere i Ilulissat og besøgende i Isfjordscenteret i Ilulissat.

Isfjordscentret slår nemlig dørene op for besøgende i dag lørdag den 3. juli.

Det nye besøgscenter er tegnet af den prisvindende arkitekt Dorte Mandrup og er blevet til i et dansk-grønlandsk partnerskab mellem den filantropiske forening Realdania, Grønlands Selvstyre og Avannaata Kommunia, oplyser Realdania i en pressemeddelelse.

Fint besøg

Blandt gæstelisten til den officielle åbning af besøgscentret er formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, naalakkersuisoq for erhverv, Pele Broberg og borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen.

Centret skal være med til at løfte turismen i Grønland og forventningen er, at der årligt vil være omkring 25.000 besøgende. Her kan gæsterne blive klogere på det UNESCO-beskyttede områdes unikke natur- og kulturhistorie, og hvordan klimaforandringerne præger området ved isfjorden – og samtidig nyde udsigten til den storståede isfjord og dens prægtige isfjelde helt tæt på det UNESCO-beskyttede område.

Enestående beliggenhed

Borgmesteren mener centret får stor betydning for byen.

- Det er en stor begivenhed, at det nye Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter nu åbner. Med centret får Ilulissat et nyt samlingspunkt for både lokalbefolkning og besøgende. Samtidig understøtter centret den positive lokale udvikling ved at skabe arbejdspladser og gøre Ilulissat til en endnu mere spændende destination, end byen allerede er i dag, siger borgmester i kommunen, Palle Jerimiassen i en pressemeddelelse.

Byggeriet af Isfjordscentret i Ilulissat begyndte i starten af 2019, og det er entreprenørfirmaet KJ Greenland, der har stået for opførelsen. Det samlede budget for opførelsen af Ilulissat Isfjordscenter er på omkring 152 millioner kroner.

- Isfjorden og området omkring Ilulissat er helt enestående i verden, og nu kan stedet, naturen og historien om isen opleves i et besøgscenter i arkitektonisk særklasse med udsyn til isfjorden i første parket og en spændende udstilling indenfor, udtaler administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård og fortsætter:

- Besøgende vil også blive klogere på klimaforandringerne på et sted, hvor de sætter deres meget tydelige spor. Centret bidrager på den måde med endnu flere oplevelser på dette helt særlige sted og skal understøtte en positiv udvikling i Ilulissat og Grønland.