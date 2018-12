Aftale på plads: Isfjordscenter klar til byggestart

Redaktionen Fredag, 21. december 2018 - 16:30

Arbejdet går i gang i begyndelsen af 2019, og Isfjordscentret forventes klar til indvielse i sommeren 2021.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Når entreprenørmaskinerne fra KJ Greenland i begyndelsen af 2019 begynder at rumstere i Ilulissat, Grønlands tredjestørste by, er det samtidig startskud for igangsættelsen af det visionære Isfjordscenter, der er tegnet med respekt for det unikke naturområde, som i 2004 blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste, lyder det fra parterne.

Formidlingscenter

Når centret om få år står klar til indvielse, skal det fungere som formidlingscenter og bidrage til at styrke turismeudviklingen i Ilulissat. Det skal formidle historien om is som forudsætning for områdets historiske- og kulturhistoriske udvikling og bl.a. sætte fokus og debat på klimaforandringernes lokale og globale betydning.

- Isfjordscenteret vil give turisterne en unik mulighed for at opleve den storslåede fortælling om indlandsisen og isfjorden. Samtidig vil placeringen nær den tidligere boplads sermermiut i det betagende landskab omkring isfjorden være med til at sætte en unik ramme for Isfjordscenteret. Det er derfor min forventning, at det vil blive en attraktion, som vil tiltrække et stort antal turister. Jeg ser derfor frem til, at byggeriet starter i det nye år, så det kan står klar i 2021, siger Naalakkersuisoq for erhverv og energi Aqqalu Jerimiassen, ifølge pressemeddelelsen.

Partnerskab

Det er Realdania, som i partnerskab med Grønlands Selvstyre og Avannaata Kommunia – og med støtte fra Nordea-fonden til bygningens udstilling og formidling – står for opførelsen af Isfjordscentret. Bygherre for Isfjordscentret er Realdanias datterselskab Realdania By & Byg, og herfra er der glæde over, at byggeriet nu er klar til byggestart:



- Når man bygger nord for polarcirklen, er det altid forbundet med en forudsigelig grad af uforudsigelighed og risici i de korte byggesæsoner og det barske klima. Ilulissat Isfjordscenter har tilmed en kompleks og udfordrende bygningsgeometri med vredne former og dobbeltkrumme overflader. Vi har derfor brugt noget ekstra tid på tilpasninger af projektet, detailtegninger og beregninger samt klargøring til produktion af bygningens bærende stålkonstruktioner. Nu er det hele faldet på plads, og vi kan melde alt klart til byggestart i begyndelsen af 2019, siger arkitekt og projektleder Frants Frandsen fra Realdania By & Byg.

Mange besøgende om året

Avannaata Kommunia har siden 2017 været i gang med byggemodningen. Når selve byggeriet går i gang i det tidlige forår 2019, vil det i første omgang betyde en række forberedende arbejde med indretning af byggepladsen, sprængninger af fjeldet samt boring af huller i klippen til montage af bygningens, bærende fundamentsøjler.



Isfjordscentret, som er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup, forventes at få omkring 25.000 besøgende om året.