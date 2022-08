Tusass: Præciserer tidspunktet for søkabelreparationen

Anders Rytoft Lørdag, 20. august 2022 - 08:45

Hvis du bor syd for Nuuk og endnu ikke har downloaded din yndlingsserie, så har du stadig noget tid at løbe på. Tusass har nemlig rykket tidspunktet for den reparationen, der var forventet at gå i gang fredag aften, til søndag formiddag klokken 11.

Det oplyser Tusass på deres hjemmeside.

Reperationen vil påvirke internet- og mobildataforbindelser i Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq og Nanortalik samt alle bygder fra Nuuk og sydpå. Det sker efter, at Tusass har opdaget en strømfejl på søkablet, som forringer driftssikkerheden for kunderne.

Tusass forventer, at reparationen kommer til at vare i to uger med forbehold for vind, vejr og logistikforhold. Teleselskabet vil løbende præcisere tidspunktet for, hvornår reparationen er overstået, og hvornår der igen kan åbnes for trafikken i søkablet.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at søkabelreparationen foregår bedst muligt og hurtigst muligt og takker kunderne for den forståelse, der bliver udvist for dette nødvendige arbejde, siger teknisk direktør Jonas Hasselriis i Tusass.