Tusass varsler: Ny søkabelreparation vil påvirke forbindelser

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 16. august 2022 - 14:27

Bor du i Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq og Nanortalik samt alle bygder fra Nuuk og sydpå, så er det nu, du skal begynde og downloade og gemme film på streamingtjenester og opdatere dine spilenheder.

Tusass forventer nemlig at starte en reparation af søkablet syd for Nuuk fredag aften. Og det vil påvirke internet- og mobildataforbindelser i sådan en grad, at muligheder for streaming af film og online spil kan blive begrænset for privatkunder.

Tusass har opdaget en strømfejl på søkablet, som forringer driftssikkerheden for kunderne, og fejlen skal repareres hurtigst muligt.

Rammer privatkunder hårdest

Det præcise tidspunkt for start af søkabelreparation vil blive meldt ud, så snart det er muligt. Men reparationen vil formentlig vare i nogle uger, oplyser kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher til Sermitsiaq.AG.

- Mange er nu tilbage fra sommerferie, hvorfor Tusass igen gør opmærksom på, at søkabelreparationen snart foregår og advarer særskilt både privatkunder, erhvervskunder og bygdekunder syd for Nuuk om, hvad de allerede nu kan klargøre og forberede sig på, skriver Tusass på sin hjemmeside.

Tusass opfordrer privatkunder, der vil blive påvirket af reparationen til at forberede sig på en periode med en dårlig internet- og mobildataforbindelse. Det er privatkunder, som vil blive ramt hårdest under reparationen, selvom forbindelserne holdes åbne.

Erhvervskunder prioriteres

Tusass oplyser, at erhvervskunders forbindelse til internet vil blive prioriteret under søkabelreparationen. Forbindelsen vil dog stadig være begrænset. Dankortsterminaler vil kunne køre, men med en mere begrænset hastighed, som bliver tilgængelig.

Tusass forventer, at reparationen af søkablet vil vare i nogen uger. En præciseret plan og tidsramme for reparation vil blive meldt ud snarest muligt, oplyser kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher til Sermitsiaq.AG.