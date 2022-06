Tusass varsler reparation på søkablet: Det får konsekvens for borgere syd for Nuuk

Merete Lindstrøm Onsdag, 29. juni 2022 - 12:34

Internetbrugerne syd for Nuuk må håbe på godt vejr i august måned, så de kan komme ud i naturen. Indendørs underholdning som streaming af film og serier, kan nemlig blive et problem. Tusass har opdaget en strømfejl på søkablet, som forringer driftssikkerheden for kunderne.

Derfor er det nødvendigt, at fejlen repareres snarest muligt, oplyser Tusass i en pressemeddelelse.

Reparation af kablet er planlagt til at begynde midt august og teknisk direktør for Tusass, Jonas Hasselriis, fortæller at varigheden for reparationen er uvis.

- Selvom vi planlægger alt nøje og starter reparationen op i august, så foregår reparationen på et skib ude midt på havet. Reparationen kommer derfor til at afhænge meget af vind-, vejr og is forhold. Derfor varsler vi nu, at reparationen starter op i midten af august og kan strække sig over nogle uger.

Streaming og mobildate påvirkes

Reparationen foregår som tidligere varslet om sommeren for at sikre, at arbejdet så vidt muligt undgår storis og store storme samt orkaner.

Generelt må det forventes, at erhvervskunder, som til dagligt betaler for forholdsvis dyre og sikre forbindelser vil blive påvirket mindst, mens privatkunder med en almindelig internetforbindelse vil opleve en stor forringelse af deres service mens søkabelreparationen står på. De fleste af de ting man plejer at bruge sin private internetforbindelse til, så som streaming af film og serier, vil næppe være mulige, lyder meldingen fra Tusass.

Mobildata vil også blive påvirket. Der vil stadig være service, men datahastigheden vil blive reduceret kraftigt.

Tusass beklager overfor kunderne

Den planlagte reparation kommer til at påvirke hele Sydgrønland, men Jonas Hasselriis understreger at man ved at melde ud om reparationen forhåbentligt kan mindske generne for borgere.

- Vi beklager allerede på forhånd det besvær dette giver vores kunder. Vi gør alt, hvad vi kan for hurtigst muligt at få søkablet repareret, så Sydgrønland igen kan logge på nettet.



Under reparationen vil kritiske tjenester, som KNR og borgernes adgang til at kontakte myndigheder, have højeste prioritet.



Tjenester og forbindelser, som ikke vil blive påvirket:

Radio og TV

Kystradio, flyradio og Alarm 112

Fåreholdere (Ensomt Beliggende Bosteder) & andre kunder, fx miner med egen VSAT-station udenfor byområderne, berøres ikke

Telefoni og sms

Bosteder, der påvirkes af søkabelreparationen

Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq og Nanortalik samt alle bygder fra Nuuk og sydpå vil blive ramt af søkabelreparationen.