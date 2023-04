Transparency kritiserer nyt kvote-udbud

Thomas Munk Veirum Onsdag, 19. april 2023 - 07:45

I ugen op til påske kom der en overraskende melding fra Naalakkersuisut, der meddelte, at havgående kvoter i Østgrønland på 5.515 tons torsk og 406 tons rødfisk blev sendt i offentligt udbud.

Dermed havde Naalakkersuisut foretaget en kovending i sagen, hvor meldingerne hidtil havde gået på, at man arbejdede på at tildele 7.515 tons torsk og 406 tons rødfisk til en ny aktør, og to selskaber var med i kapløbet om kvoterne.

Nu møder fremgangsmåden kritik fra antikorruptions organisationen Transparency International Greenland (TIG).

Organisationen mener ikke at der er styr på paragrafferne, idet at der i udbuddet henvises til § 19 i bekendtgørelse om licens og kvoter:

Kritiserer manglende forklaring

- Af denne bekendtgørelse fremgår intet om offentligt udbud. Af § 19 fremgår udelukkende betingelser for opnåelse af licenser, og ikke tildeling af kvoter, skriver TIG i en pressemeddelelse og fortsætter:

- TIG finder det kritisabelt, at Naalakkersuisut ikke er fremkommet med en forklaring på hvorfor kvoterne skal tildeles efter § 19 og ikke efter lovens § 12. Ligeledes finder TIG det kritisabelt, at der ikke findes en begrundelse for denne ændring af praksis for kvote tildeling.

Naalakkersuisuts fremgangsmåde har også mødt en lignende kritik fra Grønlands Erhvervs formand for organisationens brancheudvalg for fiskeri, Henrik Leth. Han har udtalt til avisen Sermitsiaq, at Naalakkersuisut bryder reglerne, ved ikke at følge fiskerilovens § 12 i forbindelse med tildeling af den nye kvote.

Til den kritik har Departementet for Fiskeri og Fangst svaret, at §12 åbner op for konkrete vurderinger fra år til år, og at Naalakkersuisut har besluttet, at kvoten skal udbydes med særlige betingelser. Det er ifølge departementet også sket tidligere.

Vil søge aktindsigt om nødvendigt

TIG skriver videre, at organisationen forventer, at der vil være transparens omkring behandlingen af ansøgningerne.

- Dersom dette ikke skønnes at være tilstrækkeligt, vil TIG søge aktindsigt, skriver organisationen.

Derudover understreger organisationen, at man fortsat er bekymret for, at de nye kvoter betyder yderligere overskridelser af de biologiske anbefalinger for området:

- Transparency International Greenland har tidligere udtrykt bekymring over at der tildeles kvoter ud over den biologiske rådgivning. Havets ressourcer er ikke ubegrænsede og bæredygtig forvaltning er nødvendig for sikring af fremtidens fiskeri.