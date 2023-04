Henrik Leth: Naalakkersuisut bryder reglerne i fiskeriloven

– Det er vigtigt at understrege at administrationen af §12 åbner op for konkrete vurderinger fra år til år. F.eks. kan priserne have ændret sig så meget, at alle kvotegrundlag skal vurderes for hele flåden.

– Naalakkersuisut har på den baggrund besluttet følgende: At den kvote som er tilovers, efter at de eksisterende aktører har fået tildelt samme kvote som i tidligere år jf. §12 stk. 1 skal udbydes med særlige vilkår og betingelser. Dette i lighed med tidligere udbud af ekstra kvote, hvor Naalakkersuisut har fastsat særlige betingelser for tildeling af kvoten. For eksempel blev forhøjelse af kvote på hellefisk tildelt med betingelse om 100 % indhandlings- og fileteringspligt. Ved sådanne udbud tager man udgangspunkt i fiskerilovens § 2 stk. 3 samt § 22.

– Til slut skal det endnu engang understreges, at der endnu ikke er sket endelig fordeling af kvoterne for 2023. Kommentaren er underskrevet af Katrine Kærgaard, afdelingschef i fiskeriafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst.