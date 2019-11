Transparancy efter islandsk skandale: Tjek kvotesystemet

Redaktionen Lørdag, 23. november 2019 - 14:18

En omfattende korruptionsskandale i Islands fiskeindustri bør føre til, at man kigger det grønlandske kvotesystem efter i sømmene.

Det siger formanden for Transparancy International Greenland, Anita Hoffer til avisen Sermitsiaq.

I den islandske skandale har fiskerikoncernen Samherji overført beløb svarende til adskillige 100 millioner kroner til selskaber kontrolleret af namibiske politikere. Anklagerne går på, at Samherji på den måde har bestukket sig til at få fingre i fiskekvoter i Namibia.

- Vi følger sagen sammen med Transparency International i de andre nordiske lande. Jeg synes, at Naalakkersuisut også bør forholde sig til, om deres tildelinger af kvoter er transparente, altså gennemsigtige, nok. Den her sag fra Namibia gør, at vi skal være opmærksomme på, hvad der kan ske i Grønland. Jeg siger ikke, at der er sket noget. Måske er vi bare heldige, at der ikke er sket noget, siger Anita Hoffer til avisen Sermitsiaq.

Samherjis administrerende direktør, Þorsteinn Már Baldvinsson har midlertidigt trukket sig fra sin post som følge af skandalen.

