Leth afviser korruptionsbeskyldninger fra islandske medier

Walter Turnowsky Mandag, 18. november 2019 - 12:22

En e-mail lækket igennem WikiLeaks har bragt Polar Seafoods bestyrelsesformand, Henrik Leth op i overskrifterne i Island. Han beskyldes for sammen med det islandske fiskeriselskab Síldarvinnslan at give råd til, hvordan man kan snyde sig til makrelkvoter ved at foregive at ville bygge en fiskefabrik i Tasiilaq.

Henrik Leth selv afviser blankt beskyldninger, og siger, at situationen er stik modsat

- Det har absolut intet på sig, der var andre, der påstod de kunne bygge en fiskefabrik, siger han til Sermitsiaq.AG.

Sagen er del af en større skandalesag i den islandske fiskeindustri, som er udløst af 30.000 dokumenter lækket af WikiLeaks i sidste uge. Det viser ifølge flere islandske medier, at selskabet Samherji er involveret i omfattende korruption i Namibia, hvor selskabet skulle have betalt bestikkelse for fiskekvoter.

Lækket mail

I den forbindelse er der også dukket en mail fra Síldarvinnslan til Samherji, som er den, hvor Henrik Leths navn figurerer. Det skriver Fréttablaðið.

Mailen er sendt af Gunnþór Ingvason, direktør i Síldarvinnslan til tre direktører i Samherji, som er selskabet involveret i korruptionsskandalen.

- Det forholder sig således, at vores ven i Grønland lige har bedt mig om at notere ned, hvad der skal bruges i form af investering, fiskeri, forarbejdning og havneanlæg, hvis man vil åbne en fiskemels- og pelagisk fiskefabrik i Ammassalik på den grønlandske østkyst, hedder det i mailen, som er dateret 30. april 2014.

- Han overvejer ikke at bygge nogen som helst. I stedet er der lokale grønlændere, der sammen med andre forsøger, at få kvoter og goodwill fra regeringen ved at foregive planer om at opføre i Østgrønland, hedder det videre.

Fréttablaðið fremstiller sagen som et forsøg fra det korruptionsramte Samherji på at få råd til, hvordan de kan fuske sig til grønlandske makrelkvoter.

Undersøgte muligheder for fabrik

Henrik Leth forklarer, at det hele handler om, at der på det tidspunkt var en del udenlandske aktører, der via grønlandske stråmænd forsøgte at score kvoter i det spirende grønlandske makrelfiskeri.

- Der var en masse charlataner undervejs, der forsøgte at score billige politiske point ved at påstå, at de ville bygge en fiskefabrik i Tasiilaq.

- Derfor satte vi os for at undersøge, hvad der egentlig skal til for at åbne en sådan fabrik.

Henrik Leth fortæller, at hen til det formål kontaktede Síldarvinnslan, som er en mangeårig samarbejdspartner af Polar Seafood.

- De har erfaring med at bygge fiskefabrikker, så derfor var det nærliggende at drøfte med dem, hvad der skal investeres i sådan et projekt.

Síldarvinnslan har udsendt en erklæring, der fremstiller sagen på samme måde som Henrik Leth.

- Da vi havde undersøgt mulighederne for at opføre en fabrik, blev konklusionen, at det ikke ville være økonomisk rentabelt, siger Henrik Leth.

Polar Seafood og Síldarvinnslan ejer i fællesskab selskabet Polar Pelagic, hvor Síldarvinnslan ejer en tredjedel.