Stor korruptionsskandale ryster Island

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. november 2019 - 15:59

En af Islands førende fiskerikoncerner, Samherji beskyldes for at have betalt hundreder af millioner kroner i bestikkelse for at sikre sig fiskekvoter i Namibia. Det er RUV's undersøgende program Kveikur, der i samarbejde med Al Jazeera og det islandske medie Stundin har afdækket sagen på baggrund af 30.000 dokumenter offentliggjort af WikiLeaks.

Afsløringerne har betydet, at Samherjis administrerende direktør, Þorsteinn Már Baldvinsson midlertidigt er trådt tilbage.

Ifølge Kveikur-udsendelsen viser dokumenterne, at Samherji siden 2012 har kanaliseret beløb svarende til adskillige hundrede millioner danske kroner (1,4 milliarder islandske kroner) til tre personer i Namibia. Der er tale om landets justitsminister, fiskeriministers samt fiskeriministerens svigersøn. De to ministre er trådt tilbage efter afsløringerne.

- Organiseret kriminalitet

Betalingerne blev officielt bogført som betaling for konsulenttjenester og leje af bygningerne. En tidligere ledende medarbejder for Samherji i Namibia, Johannes Stefansson, som nu optræder som whistleblower, fortæller dog til Kveikur, at der helt entydigt var tale om bestikkelse med det formål at sikre sig fiskekvoter.

- Det er en kriminel aktivitet. Det er tale om organiseret kriminalitet, siger han.

Johannes Stefansson var den person, der håndterede betalingerne og siger i dag, at han ikke er i tvivl om, at han blev sat til bevidst at overtræde lovgivningen.

Lovgivning blev ændret

Det lykkedes i hvert tilfælde for Samherji at sikre sig omkring en tredjedel af hele kvoten for hestemakrel i Namibia på ganske få år. En fiskeart, der i udsendelsen betegnes som en 'guldmine'.

Guldminen blev ikke mindre lukrativ af, at Samherji tilsyneladende fik kvoterne til en pris langt under verdensmarkedsprisen. Johannes Stefansson siger i udsendelsen, at man på den måde nærmest ikke kunne undgå at tjene gode penge.

Ifølge Kveikur fik Samherji ikke blot deres namibiske partnere til at agere stråmænd, som på papiret ejede kvoterne. Selskabet betalte angiveligt også for, at loven ligefrem blev ændret, hvilket overhovedet muliggjorde hele manøvren.

Siden lykkedes det også at sikre kvoter i nabolandet Angola.

Skattely

Samherji lovede, at der vil blive bygget fiskefabrikker i Namibia, men det blev ikke til noget.

Kveikur beskriver ligeledes, hvordan Samherji gemte overskuddet fra sine aktiviteter i Namibia i skattely i Mauritius og på Cypern.

Samherji har nu iværksat en intern undersøgelse af sagen, og mens den pågår, er direktør Þorsteinn Már Baldvinsson midlertidigt trådt tilbage.

Kan skade Island

Islands statsminister Katrín Jak­obs­dótt­ir udtrykker overfor mbl.is bekymring for, at sagen kan komme til at skade hele Island.

Fredag dukkede navnet på Henrik Leth, bestyrelsesformand for Polar Seafood op i en mail sendt fra en anden islandsk fiskerkoncern, Síldarvinnslan til tre direktører i Samherji.

LÆS OGSÅ: Leth afviser korruptionsbeskyldninger fra islandske medier

Henrik Leth afviser, at han skulle være indblandet i nogen form for korruption. Han havde blot forhørt sig hos Síldarvinnslan, hvad der i givet fald skulle til for at anlægge en fiskefabrik i Tasiilaq.

Síldarvinnslan er ikke blevet sat i forbindelse med skandalen om de namibiske fiskekvoter.

Her kan du se udsendelsen om skandalen med engelske undertekster.