Torskekrisen: Royal Greenland har siden sommer rakt ud til samarbejde med KNAPK

Jensine Berthelsen Mandag, 13. november 2023 - 14:19

Sermitsiaq.AG har fået adgang til et dokument, der viser at Royal Greenland siden den 15. juni i år har ventet på en reaktion fra KNAPK om en mulig samarbejdsaftale.

LÆS OGSÅ: Vrede fiskere giver politikere tørt på

Selskabet understreger, at man ønsker at genskabe det gode samarbejde med KNAPK. og at selskabet gerne deltager i en åben dialog om muligheder og udfordringer indenfor fiskerierhvervet:

- Derfor har vi den 15. juni 2023 afleveret et udkast til samarbejdsaftale. Vi ser frem til at modtage svar fra KNAPK. Der er adskillige områder, hvor man gennem et samarbejde kan fremme fælles interesser indenfor det kystnære fiskeri.

Men Sermitsiaq.AG erfarer, at Royal Greenland stadig venter på svar fra KNAPK.

Samarbejdsmuligheder ifølge RG

Royal Greenland er fremkommet med en række forslag til samarbejde:

- I forslaget er der oplistet en række samarbejdsemner, herunder regulering indenfor det kystnære fiskeri, nye fiskemetoder, udnyttelse af uudnyttede arter, opsamling af tabte fiskeredskaber samt certificering af fiskeriet, lyder det fra RG.

- Royal Greenland ser en værdi i samarbejdet med organisationerne, hvor de involverede parter hver især bidrager til en større viden om fiskeriet i Grønland. Dette til gavn for både Grønland og fiskere.

Ingen prisforhandlinger

Selv om RG meget gerne vil arbejde tæt sammen med KNAPK og andre organisationer inden for fiskeriet, understreger selskabet, at prisforhandlinger ikke længere kan indgå i samarbejdsaftalen.

LÆS OGSÅ: Torskepriser: Naalakkersuisut afventer konkurrencestyrelsens afgørelse

Selskabet uddyber at det ikke længere er formålstjentlig, at der indgås prisaftaler, med henvisning til at priser styres ud fra markedsforholdene og den stigende konkurrence mellem producenter i Grønland.

Om det er, fordi der ikke længere skal indgås prisforhandlinger i henhold til aftaleudkastet, at KNAPK har valgt ikke at reagere på udspillet fra RG, har vi endnu ikke fået et svar på.

Sermitsiaq.AG arbejder på en reaktion fra KNAPK.