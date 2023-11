Torskepriser: Naalakkersuisut afventer konkurrencestyrelsens afgørelse

Jensine Berthelsen Onsdag, 01. november 2023 - 17:47

- Vi er nødt til at vente på konkurrencestyrelsens afgørelse i den anmeldte sag om karteldannelse, før vi fra Naalakkersuisut kan handle konkret på sagen, lyder det fra Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S).

Men Kielsen bebuder samtidigt, at Naalakkersuisut i forbindelse med den kommende nye fiskerilov arbejder på krav om større forædlingsgrad i Grønland overfor produktionsselskaberne:

- Det er meget vigtigt, at vi tager konkrete skridt henimod større forædlingsprocesser herhjemme. Men jeg regner stærkt med, at den nye infratruktur fra næste år med direkte forbindelser igennem de to nye store lufthavne i sig selv vil være en understøttende element for målet om, at hele landet, og især fiskere og produktionsselskaber, får mere udbytte af fiskeriet, siger Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Kielsen vil tale med Royal Greenland

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen, mener, at Royal Greenland og de fiskere, der leverer råvarer til selskabets fabrikker, bør tale bedre sammen. At de skal være bedre til rettidigt at handle på problemer, og helst før de opstår:

- Dialogen skal helt klart være bedre mellem Royal Greenland og fiskernes interesseorganisationer. Hensigten skal være, at alle parter har aftaler om rammerne for fiskeriet, så alle parter er indforstået med betingelserne forud for et givent fiskeri kommer igang.

- Jeg vil gerne have indblik i, hvordan dialogen mellem sælger og køber er indenfor det kystnære fiskeri, og selvom det er formanden for Naalakkersuisut, der har ansvaret for selskaberne, er vi blevet enige om, at jeg som ansvarlig naalakkersuisoq for fiskeri lytter til begge parter, og hvis muligt giver en hjælpende hånd til at håndtere den manglende dialog, der kan skabe så meget misforståelse mellem parterne.

Krav om finanslovsmidler allerede fra 2024

Men fiskerne giver under demonstrationen udtryk for, at det er en akut situation, hvor fiskerne ikke kan få til dagen og vejen, og hvor de ikke kan forsørge deres familier længere på grund af den ifølge KNAPK meget lave kilopris.

Dertil er det Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S), der i givet fald skal handle på kravet om at give indrømmelser til det kystnære torskefiskeri, hvis noget skal nås inden den 10. november, hvor finalsloven i henhold til dagsordenen skal være vedtaget af Inatsisartut.

- Selvfølgelig lytter vi til KNAPK´s budskaber, men at love noget på nuværende tidspunkt vil ikke være passende. Vi er stadig igang med finanslovsforhandlinger, og jeg er i gang med forhandlingerne med partierne, og vi skal i det samlede Naalakkersuisut først reflektere over de krav, som KNAPK er kommet med, så jeg kan ikke på stående fod sige noget om, hvorvidt vi kan nå at indarbejde en pakke til fiskerne, udtaler Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

KNAPK fastholder krav

KNAPK har forud for demonstrationen bebudet, at hvis ikke der kommer tilfredsstillende politiske løsninger, så overvejer organisationen et indhandlingsstop.

Formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen, understreger, at organisationens medlemmer forventer konkrete løsninger:

- Jeg håber, at en dialog om løsninger kommer igang som følger af denne demonstration, men jeg bider mærke i, at Naalakkersuisoq for fiskeri ikke har givet os anledning til noget håb i sin tale. Godt nok bemærker vi, at de er nødt til at vente på konkurrencestyrelsens afgørelse om vores klage om karteldannelse, men vi kan ikke vente. Der må ske handling nu, påpeger Nikkulaat Jeremiassen overfor Sermitsiaq.AG.

Nikkulaat Jeremiassen påpeger, at ingen fiskere kan leve af en mindstepris på 5,75 kroner for et kilo torsk, og at det er helt og aldeles uacceptabelt.

- Hvis fiskerne skal have en fair chance, skal kilopriserne ligge på 12-14 kroner i kiloet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må Inatsisartut og Naalakkersuisut give tilskud til fiskerne, så længe kilopriserne er så lave, siger formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen.

Royal Greenland har været ude og forsvare den lave indhandlingspris med, at torskepriserne på verdensmarkedet er faldende, blandt andet fordi Rusland har sænket priserne med 30 procent.