To naalakkersuisut har siddet børnelægers kritik overhørig

Kassaaluk Kristensen Fredag, 18. marts 2022 - 11:47

Det er ikke kun børnelæger, der har prøvet at råbe politikerne op om forholdene for børn, der har behov for behandling på Dronning Ingrids Hospital.

Også Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har sendt et brev til daværende Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim (D) og rakt hånden ud til dialog. I brevet skriver hun, at hun vil hjælpe til for at forbedre kvaliteten af behandlingsmuligheder for børn i Grønland i det omfang hun kan, fra Folketinget.

Bør prioriteres mere

- Jeg synes, det er meget ærgerligt, at man fra politisk hold ikke har prioriteret sådan en henvendelse fra børnelæger, der selv kommer med mulige løsninger i forhold til problematikken, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG er i besiddelse af brevet til daværende naalakkersuisoq, som er dateret den 5. november 2020.

I brevet skriver Aaja Chemnitz Larsen, at der bør prioriteres et særskilt afsnit, der ikke er under en medicinsk afdeling, da børn er en patientgruppe, der kræver specialviden.

- Jeg mener stadig, at der er behov for et særskilt afsnit for børn, da medicinsk afdeling har en række andre opgaver og dermed ikke kan have fuld fokus på børn. Området kræver også en speciallæge, uanset hvor lægen kommer fra, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Anna: Vi skal lære af det her

Anna Wangenheim erkender, at der har været andre mere presserende emner, der har fyldt hendes tid som naalakkersuisoq. Blandt andet har coronaepidemien taget al tiden og fokus fra Naalakkersuisut, hvilket gør at der er flere opgaver, der er forsinket.

- Det er selvfølgelig meget ærgerligt, at det ikke blev prioriteret nok dengang, for der har været meget andet på dagsordenen. Jeg synes det, vi kan se nu, er efterslæbet efter coronaepidemien, siger Anna Wangenheim.

Hun understreger, at det er vigtigt, at relevante myndigheder samarbejder om at løfte kvaliteten af behandlingsmuligheder for børn og børneafsnittet på Dronning Ingrids Hospital.

- Jeg vil sige, at vi ikke kommer videre i sagen, hvis vi bliver ved med at pege fingre af hinanden og prøver at finde en syndebuk. Vi må lære af denne sag, og fremover have mere fokus på åben kommunikation, for på den måde at finde konstruktive løsninger sammen. Det er det, jeg hellere vil fokusere på i mit arbejde, siger Anna Wangenheim.

Anna Wangenheim har tidligere sagt til Sermitsiaq.AG at det manglende svar fra den ansvarlige naalakkersuisoq i så lang en periode kan tyde på, at der må være en udfordring i administrationen "som er bekymrende".

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun fortsat holder dialog med de tre børnelæger, der har peget på udfordringer i børneafsnittet i Dronning Ingrids Hospital men understreger igen, at sundhedsområdet er Naalakkersuisuts ansvarsområde.