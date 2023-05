To naalakkersuisut i skudlinjen: Peter går - mens Aqqaluaq er reddet på stregen

Merete Lindstrøm Onsdag, 31. maj 2023 - 13:11

De sidste dage på forårssamlingen er mere aktion prægede end hvad godt er - set med koalitions øjne. I går måtte naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke træde tilbage efter et mistillidsvotum.

I dag er et nyt mistillidsvotum fremsat mod hans kollega Aqqaluaq B. Egede, som har kæmpet for at få en ny råstoflov vedtaget under samlingen. Sidstnævnte blev dog afværget af Siumut og IA.

LÆS OGSÅ: Peter Olsen er trådt tilbage efter mistillidsvotum

Det samme kunne koalitionen have gjort med Peter Olsen tirsdag, hvilket ikke var tilfældet.

Múte B. Egede siger ved mødets start klokken 11 onsdag til Sermitsiaq.AG, at en afværgedagsorden ikke var aktuel i forbindelse med Peter Olsen.

- Det mistillidsvotum, der kom i går og det der efterfølgende skete, gjorde, at Peter valgte at trække sig. Det må jeg tage til efterretning og arbejde videre med.

Vil gerne have stabilt naalakersuisut

Det ærgrer dog formanden, at han må skifte ud i naalakkersuisut.

- Det ville jeg helst have været foruden. Jeg vil helst have et stabilt hold i naalakkersuisut, men når Inatsisartut kommer dertil, hvor de har mistet tilliden og Naalakkersuisoq er nødt til at vælge at trække sig, så må det være sådan.

LÆS OGSÅ: Kaos præger tredjebehandling af råstoflov - mistillid til naalakkersuisoq

Hvordan Peter Olsen afgang kommer til at påvirke det samlede hold og, hvem der skal udfylde den tomme plads er endnu ikke besluttet.

- Det er min pligt som formand for naalakkersuisut at få kabalen til at hænge sammen. Jeg melder ud om sammensætningen af Naalakkersuisut fremover snarest muligt, når mit pågående arbejdet er afsluttet.