Kaos præger tredjebehandling af råstoflov - mistillid til naalakkersuisoq

Onsdag, 31. maj 2023 - 12:30

Tredjebehandlingen af et omfattende forslag til en ny råstoflov er præget af store politiske uenigheder.

Omkring kl. 12.15 onsdag middag er behandlingen af lovforslaget endnu en gang sættes på pause, da Atassut har rejst et mistillidsvotum mod naalakkersuisoq for råstoffer og justits, Aqqaluaq B. Egede (IA).

De tre oppositionspartier Naleraq, Atassut og Demokraatit står bag mistillidvotummet.

For dårlig behandling

Partierne bag dagens mistillidsvotum er stærkt utilfredse med forløbet omkring lovforslaget til en ny råstoflov.

Det vækker blandt andet kritik, at nogle af politikerne har modtaget en række ændringer til forslaget ganske få minutter, før dagens møde gik i gang.

- Naalakkersuisoq har ikke lyttet til og indraget erhvervet og Inatsisartut. Det er til skade for vores fælles ambitioner om, at råstofaktiviteter skal bidrage med mere indtjening til landet, siger Atassut-formand Aqqalu C. Jerimiassen.

Balladen sker dagen efter, at IAs Peter Olsen trak sig fra Naalakkersuisut - også efter et mistillidsvotum.

Hvorvidt Múte B. Egede skal ud og finde en ny m/k til råstofområdet og justits bliver afgjort om ganske få minutter i salen.

Aqqaluaq B. Egede er politisk næstformand for IA, og det vil være et stort nederlag for partiet, hvis han bliver nødt til at trække sig. Mødet genoptages omkring 12.45.

Afstemning om ny udvalgsbehandling

Under dagens forhandling i salen har Inatsisartut-formand Kim Kielsen flere gange understreget, at det er en tredjebehandling af lovforslaget, og at politikerne ikke bør begynde debatten forfra.

Kielsen gennemførte i den forbindelse en afstemning om, hvorvidt forslaget skulle tilbage til yderligere behandling i udvalg.

Det blev afvist med stemmerne 5-15.

Derudover har behandlingen allerede været sat på pause én gang på forandledning af Siumut.