Peter Olsen er trådt tilbage efter mistillidsvotum

Under en behandling i salen tirsdag aften af en forspørgselsdebat om at afhjælpe manglen på grønlandsk-sprogede journalister på KNR fremsatte Demokraatit et mistillidsvotum mod Peter Olsen (IA), Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Det er ikke første gang, Peter Olsen er i modvind hos oppositionen. Den 16. november sidste år fremsatte oppositionen bestående af Naleraq, Demokraatit og Atassut et mistillidsvotum Peter Olsen på baggrund af manglende viden og manglende styring af økonomien af Campus Kujalleq.

Tirsdag har Demokraatits gruppe i Inatsisartut så endnu engang fremsat et mistillidsvotum mod Peter Olsen, fordi partiet mener, at han ikke har levet op til sit ansvar som naalakkersuisoq i sagen om manglende grønlandsk-sprogede journalister på KNR.

- Det er Demokraatits opfattelse, at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke ikke har levet op til sit ansvar som Naalakkersuisoq, lyder det i fremstillingen.

Har taget et valg om ikke at gøre noget

Demokraatit mener, at den manglende handling fra Peter Olsen i sagen har haft konsekvenser for den kritiske nyhedsdækning her i landet.

- Det er vigtigt, at Naalakkersuisut tager dette problem alvorligt. Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har desværre foretaget et aktivt valg om ikke at gøre noget ved problemet.

Blandt andet falder det Demokraatit for brystet, at Naalakkersuisoq i juni 2022 har lovet, at der ville blive nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge nærmere på KNR's fremtid og at gruppen endnu ikke er nedsat.

Ingen afstemning

Demokraatit mener også at Peter Olsen i et svar til Medieforbundet i februar kommer med en række dårlige undskyldninger for, at der endnu ikke var sket noget. Han kunne dog bekræfte, at han endnu ikke havde foretaget sig noget i forhold til at nedsætte den lovede arbejdsgruppe.

- Til gengæld havde Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke ikke mod nok til at stille op og forsvare sine handlinger over for befolkningen. Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke valgte nemlig at lade være med at stille op og lade sig interviewe af den frie presse.

- Så sent som i dag har Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke udvist en uhørt arrogance over for Inatsisartut, lyder den hårde kritik.

Men det kom ikke til en afstemning om mistillidsvotum da Peter Olsen i stedet valgte at trække sig selv. Det oplyste formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede fra talerstolen klokken 20 tirsdag aften.