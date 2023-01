Udvalg påtaler nye økonomistyringsproblemer

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. januar 2023 - 11:43

På et møde 27. december skulle Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg tage stilling til omrokering af midler under Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, der har naalakkersuisoq Peter P. Olsen (IA) i spidsen.

Rokeringerne skulle ske på grund af mer/mindreforbrug på forskellige konti.

Mest markant skulle Kirken i Grønland have tilført 5,1 millioner kroner, og pengene skulle tages fra en konto for kursusvirksomhed.

Udvalget godkendte omrokeringerne men påtaler i hårde vendinger, at der har været problemer med økonomistyringen inden for området, hvor Revisionsudvalget i efteråret rettede kritik.

- Stærkt beklageligt

- Udvalget finder det stærkt beklageligt, at problemet med økonomistyringen åbenbart ikke er ualmindeligt.

- Udvalget håber, at der er taget hånd om problemet i forhold til finansloven for det kommende år, og dermed gjort en mærkbare indsat til løsning af problemet, skriver Finans- og Skatteudvalget.

Det understreges, at der bør reageres noget før i fremtiden, hvis bevillinger skrider.

Påtalen skal ses i lyset af, at Revisionsudvalget under efterårssamlingen udtalte kritik af økonomistyringen på to uddannelsesinstitutioner, der hører under naalakkersuisoq Peter P. Olsen.

Sagen fik oppositionen til at stille en mistillidsdagsorden med henblik på at få Peter P. Olsen til at træde tilbage. Det blev dog afværget af koalitionen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar til den nye kritik fra naalakkersuisoq.