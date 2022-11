Oppositionen fastholder kritik: Peter Olsen burde have søgt om ekstra bevilling

Merete Lindstrøm Onsdag, 16. november 2022 - 11:54

Det undrer oppositionspartierne, at koalitionen fortsat har tillid til Peter P. Olsen, når revisionsudvalget har udtalt skarp kritik af hans departements håndtering af gentagne budgetoverskridelser i millionklassen for Campus Kujalleq.

Oppositionen mener, at Peter P. Olsen har overtrådt flere bekendtgørelser i sagen. De mener, han har tilbageholdt oplysninger for Inatsisartut, da han ifølge dem ikke har orienteret økonomiudvalget om sagen.

Desuden mener de, at han burde have lavet en ansøgning om en tillægsbevilling, da det stod klart i budgettet, at uddannelsesinstitutionen regnede med et overforbrug for andet år i træk.

- Vil I virkelig bare lade stå til efter så stor en budgetoverskridelse flere år i træk og så bare fyre embedsmændene. Det kan man da ikke, sagde Hans Enoksen blandt andet fra talerstolen i en ophedet debat tirsdag aften.

Peter Olsen vil ikke stille op

Både Atassut og Demokraatit bakkede op om kritikken og ville vide, hvorfor Peter Olsen ikke mener, at han som naalakkersuisuoq for området skal spørge om lov i revisionsudvalget til en budgetoverskridelse på otte millioner kroner.

- Det er ikke kun sket én gang. Hvorfor har man fra Naalakkersuisuts side ikke orienteret Inatsisartut og udvalgene om de syv millioner i budgetoverskridelse sidste år og otte millioner i år, vil Jens-Frederik Nielsen (D) vide.

Sermitsiaq.AG ville gerne have spurgt Peter P. Olsen om det og andre kritikpunkter, men han ønsker ikke at stille op til interview. I stedet oplyser hans ministersekretær, at der kommer en pressemeddelelse senere i dag.

Kollisionspartierne Siumut og IA er lodret uenige i kritikken. De mener, der er taget hånd om problemerne, da forstanderen og rektor er blevet afskediget allerede sidste år og i begyndelsen af i år, og at det ikke er naalakkersuisoqs ansvar at detailstyre økonomien for uddannelsesinstitutioner.

Kritikken skal rette op på fejl

Formanden for revisionsudvalget Doris J. Jensen (S) bekræfter til Sermitsiaq.AG, at revisionsudvalget har gransket sagen og ud fra fastsatte kriterier udtalt skærpet kritik i sagen.

- Det fremgår af revisionsudvalgets materialer, at der er sket nogle misforståelser mellem Campus Kujalleq og naalakkersuisoq. Ja, denne fejl er sket mere end én gang, derfor den “skærpede” kritik dog ikke den skarpeste kritik, forklarer Doris J. Jensen og uddyber:

- Denne kritik skal sørge for at rette op på misforståelsen og fejlen, dog ikke så skærpet at det skal koste en ministerpost.

Bør respektere flertallets beslutning

Oppositionen forstår ikke, at Doris J. Jensen kan fremlægge en betænkning med den ene hånd, som henviser til flere konkrete eksempler på, at reglerne ikke er blevet overholdt, og udtaler både kritik og skærpet kritik af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, mens de afviser et mistillidsvotum med den anden hånd.

Den kritik afviser Doris J. Jensen og maner til besindighed.

- Kritikken påbyder, at man skal rette op på misforståelsen. Vi mener ikke der er sket en forsætlig eller groft uagtsomt handling, dog mere i nærheden af simpelt uagtsomhed og dette ikke bør indebære en direkte mistillid for naalakkersuisoq, siger Doris J. Jensen.