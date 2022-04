Tasiilaqs ungecenter må dreje nøglen om

Merete Lindstrøm Fredag, 08. april 2022 - 11:52

Kommuneqarfik Sermersooq kan ikke overtage den del af Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq, som kommunen i en periode har drevet som ungecenter med plads til seks unge i døgninstitution.

- I vores optik er det, fordi aftalen er udløbet, og vi ikke kan fortsætte i de lokaler, vi har haft, da Socialstyrelsen skal bruge dem til de mindre børn, fortæller direktør for børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq Martha Abelsen til Sermitsisaq.AG.

LÆS OGSÅ: Opråb fra tidligere ansat: Hjælp børn og unge i Tasiilaq

Ifølge Departement for børn, unge og familier er det dog ikke tilfældet.

- Kommunen kan fortsætte aftalen om brug af bygningen til ungecenter, hvis de ønsker det, lyder svaret til Sermitsiaq.AG.

Det er Socialstyrelsen, der har kontakten til kommunen om den midlertidige aftale som udløb 28. marts.

Problemer fra starten

Ungecentret fik en turbulent start, da fire af de medarbejdere, der var blevet ansat til at starte op, valgte at forlade Tasiilaq efter få måneder på grund af det de kaldte samarbejdsvanskeligheder med kommunen og dårlig forberedelse af åbningen af ungecentret.

LÆS OGSÅ: Medarbejderflugt fra center for udsatte unge

Direktøren i kommunen fortæller, at beskeden fra Socialstyrelsen har været, at kommunen enten skal overtage hele børnehjemmet inklusiv en satellit afdeling af et landsdækkende handikapcenter eller at aftalen om den ene bygning til ungecentret ophører.

Men ifølge lovgivningen må kommunen ikke drive et landsdækkende handikapcenter, så derfor er det ikke en mulighed at overtage det hele, selvom kommunen godt kunne bruge pladserne til børn og unge.

Centret skulle have styrket indsatsen for unge

Det betyder, at bygningen som kommunen har brugt til ungecenter, nu overgår til Selvstyret igen.

LÆS OGSÅ: Ungecenter i Tasiilaq skal hjælpe sårbare unge

Kommunen har fået besked om, at bygningen skal bruges til de mindre børn, som byen også mangler døgninstitutionspladser til. Dermed efterlades et tomrum til de udsatte unge, der for eksempel kommer hjem fra ophold på efterskole, højskole eller andet. De skal fremover sendes på institutioner andre steder i landet ligesom før ungecentret åbnede.

Ungecentret skulle have været hjem for en række udsatte børn og unge og desuden generelt være med til at løfte det sociale arbejde i byen for de unge.