Medarbejderflugt fra center for udsatte unge

Thomas Munk Veirum Mandag, 09. august 2021 - 11:54

I februar oprettede Kommuneqarfik Sermersooq et nyt ungecenter i Tasiilaq. Centeret skulle være hjem for en række udsatte børn og unge og desuden generelt være med til at løfte det sociale arbejde i byen.

Inden for få måneder forlod adskillige nøglemedarbejdere dog deres job på centeret på grund af uoverensstemmelser med ledelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Blandt de, der forlod centeret, var centerets forstander, en afdelingsleder og en pædagog. De var alle uddannede inden for socialt arbeje og har mange års erfaring i socialt arbejde.

Ungecentret i Tasiilaq Centeret skulle rumme en døgnafdeling for 14 – 18 årige, i alt 8 - 10 pladser. Et efterværnstilbud i døgnregi for 18 – 23 årige, i alt 6 pladser Et pædagogisk dagbehandlingstilbud for unge med særlige behov i aldersgruppen 12 – 18 år. Samt ungerådgivning. Kilde: Tidligere forstander Karina Steensgaard

Overfor Sermitsiaq.AG retter den nu tidligere forstander en hård kritik af kommunens drift af centret.

Dårlig ledelse i Kommuneqarfik Sermersooq gjorde det nemlig svært at hjælpe børnene og forårsagede et stort spild af penge, siger Karina Steensgaard, som var forstander på centret fra februar til juni.

- En masse personligt miskmask

I begyndelsen af året opsagde hun sit job og sin bolig i Danmark for at rykke til Tasiilaq og være forstander på ungecenteret, men jobbet blev langt fra, som hun havde forventet:



- Der skete en masse personligt miskmask, der ikke hører til, når man skal hjælpe andre mennesker.

Ifølge Karina Steensgaard blev hendes faglige vurderinger ikke taget alvorligt i arbejdet med børnene, og det var svært for forstanderen at få kommunen til at betale den aftalte løn til medarbejderne på ungecentret.

Medarbejder gik ned med stress

- Meningen var, at jeg skulle øge deres viden. Men det hele gik med lønproblemer og med at retfærdiggøre, hvad der blev gjort på ungecenteret, siger Karina Steensgaard, der har mere end 25 års erfaring indenfor socialt arbejde.

En anden tidligere medarbejder på ungecentret fortæller ligeledes til Sermitsisaq.AG om et tumultarisk forløb. Den tidligere medarbejder mener, at arbejdet med børnene blev forhindret på grund af interne magtkampe i Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning.



Medarbejderen gik ned med stress under sin ansættelse og fortæller, at hun nu modtager behandling i Danmark.

Forløbet ærgrer i den grad Karina Steensgaard:

- Tilbage sidder nu en gruppe unge, familier og en stor gruppe af byens borgere og kan ikke få den støtte og vejledning, der er blevet lovet, og som der er behov for i byen.

- De unge har brug for fagligt velfunderet og specifik vidende personale. De har brug for stabile rammer, tydelige voksne, som kan have behandlende samtaler og kan benytte særligt tilrettede pædagogiske metoder, siger hun.

Olsen: Der var samarbejdsvanskeligheder

I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG siger Martha Lund Olsen, at der var samarbejdsvanskeligheder, og at hun er trist over, at ungecentret mistede de fire medarbejdere.

- Ungecenteret blev oprettet hurtigt, så det er ikke nogen hemmelighed at vi ikke havde den forberedelse, vi kunne ønske. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der ofte er opstartsproblemer med lønudbetaling i det offentlige Grønland.

- Jeg ærger mig i dag over, at vi ikke havde en bedre forventningsafstemning med medarbejderne, for der er ingen tvivl om, at opstarten ikke var optimal udtaler hun.

Martha Lund Olsen afviser, at magtkampe kom i vejen for arbejdet med børnene:

- Mit eneste fokus i denne sag og i alle andre sager er at yde den bedst mulige service til udsatte børn. Det er min opfattelse, at der er mange forskellige grunde til, at medarbejderne valgte at forlade deres job, siger hun.