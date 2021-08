Opråb fra tidligere ansat: Hjælp børn og unge i Tasiilaq

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. august 2021 - 07:44

Inger Kirstine Larsen var i foråret ansat ved et ungecenter i Tasiilaq, og hun er så rystet over sin oplevelse, at hun har skrevet til den danske social- og ældreminister Astrid Krag (S).

I mailen opfordrer hun social- og ældreministeren til at gribe ind og hjælpe børn og unge i Tasiilaq.

Sammen med tre andre danske pædagoger var Inger Kirstine Larsen blevet ansat af Kommuneqarfik Sermersooq til starte et ungecentre op i Tasiilaq. Men de fire danske pædagoger stoppede efter få måneder i ungecenteret på grund af samarbejdsproblemer:

Hjemme igen efter samarbejdsproblemer

- Vi sagde alle vores jobs op, fremlejede boliger og sagde farvel til familie og venner i henholdsvis 1 og 2 år.

- Vi er nu alle hjemme igen på grund af store samarbejdsproblemer med den grønlandske ledelse, skriver Inger Kirstine Larsen til ministeren.

Inger Kirstine Larsen retter i den forbindelse en hård kritik af kommunen, som, mener hun, bærer en stor del af ansvaret. Og det går i sidste ende ud over børnene:

Børn og unge lades i stikken

- Igen er der børn & unge i Tasiilaq, der bliver ladt i stikken. Børn og unge som har så massive problemer, at de ikke ser mange andre udveje end at begå selvmord.

- Vi var en gruppe, der ville dette projekt så meget, men blev modarbejdet fra dag 1. Vi vil søge oprejsning ved at gøre opmærksom på de massive problemer, der er, i håb om at vi den vej rundt kan hjælpe de unge, skriver Inger Kirstine Larsen.

Socialområdet er egentlig udelukkende et grønlandsk anliggende, men Inger Kirstine Larsen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun har valgt at skrive til den danske minister, fordi Danmark tidligere har valgt at støtte det sociale arbejde i Grønland med 80 millioner kroner.

- Vi håber, at du med dette skriv har lyst til at møde os til en snak om, hvad det er der foregår i Østgrønland, skriver Inger Kirstine Larsen til ministeren.

Kritik fra tidligere forstander

Tidligere forstander på ungecentret Karina Steensgaard har ligeledes rettet kritik af kommunen og i særdeleshed af direktør for børn og famile, Martha Lund Olsen.

Martha Lund Olsen har udtalt om sagen, at der ganske rigtigt var samarbejdsvanskeligheder, og at hun er trist over, at ungecentret mistede de fire medarbejdere. Direktøren afviser dog, at hun skulle have modarbejdet de danske pædagoger.

Sermitsiaq.AG har spurgt borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), om, hvad hun siger til sagen, hvor kommunen har brugt penge på at få kvalificeret arbejdskraft til de sociale udfordringer i Tasiilaq, men hvor medarbejderne altså forlod deres stillinger efter få måneder.

Borgmester: Det er et administrativt anliggende

I et skriftligt svar lyder det fra kommunen, at borgmesteren ikke vil kommentere den konkrete sag, 'da det drejer sig om ledelsesforhold, og da de enkelte kommunale institutioner er et administrativt anliggende'.

Borgmesteren nævner dog, at Kommuneqarfik Sermersooq har politiske visioner om en mere lokal ledelse i Tasiilaq, hvilket ifølge hende skal skabe bedre engagement og arbejdsglæde:

- Den lokale forankring er vigtig. Vi har fuld tiltro til, at man lokalt kan løfte denne opgave. Det lokale ansvar kan helt sikkert skabe tættere samarbejde, engagement, effektivitet og arbejdsglæde, udtaler Charlotte Ludvigsen.

Inger Kirstine Larsen giver ikke meget for borgmesterens udmelding, hun mener, det er essentielt, at der kommer uddannet arbejdskraft, som er i stand til at hjælpe udsatte børn og unge med massive problemer:

- Det ultimative er, at få noget uddannet personale, der kan håndtere og støtte de udsatte børn og unge. Det var jo derfor, at de ansatte os, siger Inger Kirstine Larsen.