Tag en tsunami alvorligt – gør dette

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 04. januar 2019 - 13:26

Balancegangen mellem ikke at oppiske en angstfyldt stemning og samtidig forklare de reelle farevurderinger, som GEUS har kortlagt i en ny undersøgelse, ligger myndighederne meget på sinde.

Forhåndsbriefing

KNR og Sermitsiaq.AG blev fredag forhåndsbriefet om GEUS-undersøgelsen, der har kortlagt 18 potentielle steder, hvor der er fare for alvorlige fjeldskred, der kan udløse en tsunami.

Formålet med mødet var, at medierne på bedste måde kunne hjælpe myndighederne med at informere om de reelle farer uden at overdramatisere situationen.

LÆS OGSÅ: Her er der fare for alvorlige fjeldskred

Beredskabskommissionen understreger, at borgerne skal tage en tsunami alvorligt.

- Lige inden en tsunami rammer kysten, vil man enten se, at havet trækker sig meget længere tilbage end normalt, eller at havniveauet stiger kraftigt, oplyser kommissionen.

- Ligesom man måske vil opleve, at hundene bliver urolige. Hvis man oplever disse faresignaler, gælder det om at komme væk fra kysten. Generelt skal man bevæge sig væk fra kysten og opad. Hver eneste meter ind i landet og opad kan være med til at redde liv, fastslår Beredskabskommissionen, der også peger på, at det er vigtigt, at kommunerne har en beredskabsplan, og at tsunamier er indarbejdet i planen.

Information til borgerne

- Kommunerne bør jævnligt sikre lokalt tilpassede informationstiltag om, hvad borgerne bør gøre ved en given hændelse, understreger Beredskabskommissionen i en pressemeddelelse.