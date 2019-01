Her er der fare for alvorlige fjeldskred

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 04. januar 2019 - 11:45

Den foreløbige undersøgelse fastslår, at det ikke er nødvendigt at evakuere borgere fra bygder, men i bygden Saqqaq mellem Diskoøen og Nuussuaq-halvøen skal man være særlig opmærksom – specielt tre familier.

Tre farekategorier

Kortlægningen af faren for alvorlige fjeldskred er inddelt i tre kategorier. Den farligste kategori udpeger tre fjeldområder som værende meget høj risiko for alvorlige fjeldskred.

Under betegnelsen Kategori 1 har man udpeget tre steder i Karratfjorden, og de evakuerede bygdeboere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq skal derfor ikke forvente, at de kan vende tilbage i nær fremtid.

140 bygdeboere berøres

Kategori 2, hvor der er en mulig høj risiko for alvorlige fjeldskred har GEUS udpeget seks steder i Vaigat-området. Det bringer bygden Saqqaq med cirka 140 bygdeboere i farezonen, fordi fjeldskred kan udløse tsunamier, som kan ramme bygden.

- Det må anbefales, at borgere bosiddende i Saqqaq uden unødig forsinkelse får information om risikoen for fjeldskred og de mulige konsekvenser. Dette er nødvendigt for, at den enkelte borger på et oplyst grundlag selv kan tage stilling til de risici, der kan være ved at være bosiddende i området, fremgår det af en pressemeddelelse, som Beredskabskommissionen har forfattet.

Forsigtighedsprincip

- Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at borgerne i Saqqaq overnatter i bebyggelse, der ligger mindst fire meter over middelvandstand, skriver Beredskabskommissionen.

Det betyder, at to ejendomme som huser tre familier kommer til at ligge i farezonen. De blev i går orienteret om undersøgelsen og anbefalingen fra Beredskabskommissionen. Familierne skal nu overveje, om de vil leve med den mulige fare for en tsunami eller flytte til et højere liggende sted eller fraflytte bygden.

Beredskabsplaner

- I Vaigat-området skal der generelt udvises forsigtighed i forhold til færdsel, opankring og campering. Det er vigtigt, at risikoen for tsunamier er indarbejdet i de kommunale beredskabsplaner, samt at borgerne gøres opmærksom på risikoen, understreger Beredskabskommissionen, hvis formand er departementschef Mette Skarregaard Pedersen fra Miljødepartementet.

Det understreges, at der p.t. ikke er grundlag for at iværksætte beredskabsmæssige foranstaltninger i nabobygden Qeqertaq.

Ni lokaliteter i Kategori 3

I Kategori 3, som er defineret som mulig høj risiko for alvorlige fjeldskred er der udpeget ni lokaliteter i følgende områder:

Thule

Svartenhuk

Ubek. Ejland

2 steder i Karrat

2 steder i Nuussuaq

Sisimiut

Nuuk

Se detaljerede kort her

Den nye screeningsundersøgelse fra GEUS skal følges op af nye undersøgelser, som indbefatter feltarbejde til havs og fjeld.

Ingen grund til panik

Myndighederne understreger, at resultaterne af screeningsundersøgelsen ikke bør give anledning til panik eller uro.

- Det er imidlertid vigtigt, at borgerne er oplyst så godt som overhovedet muligt, understreger Beredskabskommissionens formand Mette Skarregaard Pedersen.