Syv måneders ventetid: Naalakkersuisut viger uden om Kangerlussuaq-spørgsmål

Hvad er Naalakkersuisuts plan for Kangerlussuaq? Det er et spørgsmål, som Naalakkersuisut tilsyneladende har mere end svært ved at besvare.

Spørgsmålet trænger sig på, da situationen om lufthavnen i Kangerlussuaq er usikker. Om cirka et år skal den nye internationale lufthavn i Nuuk åbne, og ifølge tidligere beregninger får det voldsomme konsekvenser for netop Kangerlussuaq.

Beregninger har anslået, at omkring 94 procent af de nuværende passagerer i Kangerlussuaq lufthavn vil forsvinde ved åbningen af de nye atlantlufthavne. Lufthavnen er en stor arbejdsplads i bygden, og den kraftige nedgang i trafikken må antages at få store konsekvenser for beskæftigelsen.

Pele: Man udskyder det ubehagelige

Hidtil har der dog ikke været tydelige meldinger fra Naalakkersuisut til borgerne i sagen. Tilbage i februar sagde naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen således, at det fortsat var Naalakkersuisuts "mål og ambition", at der skal være en atlantlufthavn i bygden.

Naleraq-formand Pele Broberg betegner udmeldingen som misinformation, siger han til Sermitsiaq.AG. Pele Broberg har således stillet spørgsmål til sagen i begyndelsen af februar - for mere end syv måneder siden.

Til trods for flere rykkere har Naalakkersuisut endnu ikke svaret, selvom den normale svarfrist på de såkaldte §37-spørgsmål er ti dage.

- Erik Jensen bliver ved med at snakke om en atlantlufthavn i Kangerlussuaq. Helt i strid med lufthavnsloven og Mittarfeqarfiit-loven.

- Vi kan konstant se til, at Naalakkersuisut i stedet for at erkende hvad der skal ske, så udskyder man det ubehagelige, indtil man ikke kan gøre noget ved det, siger Pele Broberg.

Beslutninger peger på regional lufthavn

Han mener, at Naalakkersuisut bør gå i gang med at informere borgere, kommune og erhvervsliv tydeligt om konsekvenserne. Med "det ubehagelige" hentyder Pele Broberg til konsekvenserne for de mange mennesker, der kan miste deres arbejde, når den civile passagertrafik forventeligt forsvinder fra Kangerlussuaq.

I forhold til Erik Jensens udmelding om mulighed for fortsat atlantlufthavn, siger Pele Broberg:

- Hvis det havde været et mål, skulle Naalakkersuisut have afsat penge til det i finanslovsforslaget. I finanslovsforslaget er der afsat 100 mio. kr. i tilskud til Mittarfeqarfiit. Ifølge materialet til Mittarfeqarfiit-loven betyder det, at Kangerlussuaq bliver en regional lufthavn, og ikke kan tage udenlandske charter og rutefly, siger Pele Broberg.

Air Greenland ser ikke idé i atlantflyvninger

Selvom Naalakkersuisut skulle ønske at bevare Kangerlussuaq som atlantlufthavn, er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det vil kunne sikre trafik af lignende størrelse som i dag. Air Greenland har således meldt ud, at selskabet ikke ser nogen idé i at flyve atlantflyvninger til Kangerlussuaq, da der simpelthen ikke er efterspørgsel efter det.

Selskabet vil dog gerne beflyve lufthavnen med en Dash 8-maskine, hvis det kommercielt giver mening. Ellers skal der forhandles med Selvstyret om tilskud via servicekontrakt.

Air Greenland har omkring 60 ansatte i bygden, og selskabet har indgået aftale med medarbejderne om en bonus på et halvt års løn, hvis de bliver til den nye lufthavn i Nuuk åbner.

I foråret indgik Naalakkersuisut endnu en aftale med Forsvaret om den fremtidige brug af Kangerlussuaq. Aftalen "genbekræftede", at Grønland selv skal stå for og ikke mindst betale for eventuel civil brug af lufthavnen efter åbningen af de nye lufthavne. Forsvaret vil dog renovere landingsbanen, så den kan opfylde kravene for militærbeflyvning. Forsvaret har brug for en 2.500 meter lang bane. Mittarfeqarfiit skal levere service til den militære brug af lufthavnen, men omfanget er ikke blevet meldt offentligt ud.

Klar besked til Narsarsuaq

Mens borgere og erhvervsdrivende endnu ikke har fået tydelig besked om fremtiden for lufthavnen i Kangerlussuaq, står det anderledes til med Narsarsuaq. Bygden er i princippet i en lignende situation, i det der opføres en lufthavn i Qaqortoq.

I marts 2022 fik borgerne i Narsarsuaq oplyst, at lufthavnen lukkes for fly og nedskaleres til en heliport, når den nye lufthavn ved Qaqortoq åbner.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra naalakkersuisoq Erik Jensen (S) til sagen, men det er endnu ikke lykkedes.