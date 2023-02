Kangerlussuaq: Air Greenland forventer ikke international ruteflyvning

Thomas Munk Veirum Mandag, 13. februar 2023 - 08:03

Længe har borgere, fagforeninger og opposition ønsket svar på, hvad Naalakkersuisut vil med hensyn til Kangerlussuaq Lufthavn, der står overfor drastiske omvæltninger, når den nye internationale lufthavn i Nuuk åbner næste år.

Onsdag i sidste uge tog naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S), bladet fra munden og fortalte til Sermitsiaq.AG, at Naalakkersuisut håber på at lave en aftale med Danmark, hvor Kangerlussuaq fortsætter som international lufthavn.

Naalakkersuisut har foreløbig kun sat penge af på finansloven til at drive Kangerlussuaq som regional lufthavn, men håber altså at Danmark vil være med til at betale de omkring 53 mio. kr. årligt, det vil koste ekstra, at Kangerlussuaq fortsætter som international lufthavn.

En international lufthavn tiltrækker dog ikke i sig selv masser af passagerer, og Air Greenland har ikke planer om at fortsætte med international ruteflyvning til Kangerlussuaq, lyder det fra kommerciel direktør i Air Greenland, Henrik Bjørner Søe:

Der skal være kunder

- Der er kun en ting, der bestemmer, om man flyver dertil. Og det er, om der er kunder. En lufthavn og en landingsbane skaber ikke turisme. Det gør destinationen. Så hvis der er noget, som tilstrækkelig mange vil besøge, så er der en god grund til at flyve dertil, siger Henrik Bjørner Søe og tilføjer:

- Så hvis der er nok veldrevne turistaktiviteter og tilstrækkeligt med gode overnatningsmuligheder i Kangerlussuaq til at absorbere et tilstrækkeligt stort antal turister, så er der også et marked for atlantflyvninger.

- I dag er situationen den, at ca. 60 procent af alle, der kommer med atlantmaskinen, har enten Ilulissat eller Nuuk som mål, hvis man via en dygtig udvikling af Kangerlussuaq, kan skabe en øget efterspørgsel her, så er der muligheder.

Servicekontrakt kan blive nødvendig

- Det er vigtigt at sige, at vi vil jo altid gerne flyve til destinationer, så længe der er fornuft og forretning i det. Hvis der ikke er det, så er det et område der skal håndteres via servicekontrakt.

Air Greenland forventer på det nuværende trafikmønster, at der ikke vil være grundlag for at flyve internationalt til Kangerlussuaq, når først de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat åbner.

- Vi har ikke planer om at lave international ruteflyvning, fordi der ikke er et kommercielt marked. Jeg ser ikke, at Kangerlussuaq er en fremtidig international lufthavn, medmindre der virkelig sker nogle ting, som ikke er der i dag.

Nuuk og Ilulissat bliver primære destinationer

Spørgsmål: Hvad bygger du det på?

- Du kan sige, at hvis du skal flyve internationalt til Kangerlussuaq, og vi skal gøre det med det fly, vi har i dag, så er der 305 sæder, og det er noget mere, end hvad der i dag bliver sat af til overnatning i Kangerlussuaq , når vi flyver.

- Så hvis du flyver med 305 sæder, og kun kan fylde 50 af dem til Kangerlussuaq, så er det en relativt dårlig forretning. Derfor ser jeg ikke umiddelbart, at det bliver en stor international lufthavn.

Spørgsmål: Hvor tager folk så hen?

- De to primære destinationer bliver Nuuk og Ilulissat, og det vil så være der, man flyver til internationalt. Vi har ikke planer om at lave international ruteflyvning til Kangerlussuaq, efter Nuuk og Ilulissat Lufthavn åbner, fordi der simpelthen ikke er et kommercielt marked for det.

- Det kan være jeg tager fejl, når den tid kommer, men jeg ser det ikke nu i hvert fald, siger Henrik Bjørner Søe.