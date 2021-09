Det sunkne fartøj ved Aasiaat bjerges

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 14. september 2021 - 17:45

Det sunkne fartøj, der efterhånden er blevet Aasiaats vartegn er i dag ved at blive bjerget.

Inatsisartut-medlem, Kristian Jeremiassen (IA), der den seneste tid har efterspurgt, hvem der har ansvaret for sunkne vragdele og specifikt fartøjet ved Aasiaat og trawleren Aassik, der brændte ved Qasigiannguit i marts, er glad for, at der nu sker noget i sagen.

- Det er på sin plads, at fartøjet ved Aasiaat, der efterhånden er en skændsel for bybilledet nu bjerges op. Det er bemærkelsesværdigt, at jeg har brugt flere måneder for at få skubbet mit ønske igennem, først ved kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik for senere til Naalakkersuisut som Inatsisartut-medlem, siger Kristian Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Fartøjet har været udskældt af borgerne i Aasiaat tidligere. Tilbage i 2016 var der en underskriftsindsamling om at få hævet kutteren fra havet. Her skrev 204 borgere under om ønsket om at få bjerget fartøjet, der efterhånden havde været ved værftet i Aasiaat i mere end et årti.

Påbud udstedt

Det er kommet frem i et paragraf 37 svar til Inatsisartut-medlem Kristian Jeremiassen om emnet, at det er ejeren af fartøjet, der har ansvaret for at bjerge vragdele af fartøjet op fra havet.

I samme svar fremgår det, at Kommune Qeqertalik har udstedt påbud om bortfjernelse af fartøjet den 8. juli med en frist på otte uger, i henhold til bestemmelser om skibe og vrag i havne.

Brændende trawler sunket

Debatten omkring sunkne fartøjer kom på dagsordenen igen efter trawleren Polar Aassik brændte og sank til bunds ved Qasigiannguit i marts.

Her krævede Kristian Jeremiassen, at sunkne fartøjer skal fjernes fra havet, så de ikke udgør fare for forurening i nærområdet.

Kristian Jeremiassen udtaler, at han fortsat mener Polar Aassik bør bjerges, og at han fortsætter med at presse på, for at det lykkes.

