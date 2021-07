Departement skruer bissen på over for Polar Seafood

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 26. juli 2021 - 07:44

Tilbage i april udstedte departementet et påbud, som Polar Seafood Greenland sidst i maj klagede over, hvilket havde opsættende virkning indtil Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse har udtalt sig i sagen.

Miljødepartementet besluttede derfor den 2. juli at udstede et supplerende påbud, der skal efterkommes uanset om en klage måtte indgives.

Mangelfuld dokumentation

- Det er myndighedernes vurdering, at klagerne indtil videre ikke på et tilstrækkeligt sikkert grundlag har dokumenteret, at der ikke er risiko for forurening, eller at det ikke er muligt at fjerne olien fra skibet, eller at risiciene ved en operation - selv ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi - vil være disproportionale i forhold til de miljømæssige hensyn, oplyser departementschef Mette Skarregaard Pedersen, miljødepartementet, til Sermitsiaq.AG.

Departementschefen oplyser, at departementet fastholder sit påbud fra 20. april dog med en forlænget frist, ”og Departementet har suppleret påbuddet med, at Polar Aassik alternativt helt skal fjernes fra søterritoriet”.

Alternativ løsning

- I det tilfælde Polar Seafood Greenland A/S kan dokumentere, at det ikke vil være fysisk muligt, eller at risiciene ved en operation - selv ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi - vil være disproportionale i forhold til de miljømæssige hensyn, påbydes Polar Seafood Greenland på en anden dokumenteret måde at foretage fysisk sikring mod yderligere udslip/forurening af olie ved fysisk indkapsling af skibet/olien eller ved en anden uskadeliggørelse af Polar Aassik, bliver det oplyst fra departementschefen, der tilføjer, at påbuddet skal være efterlevet senest den 31. oktober.

Polar Seafood Greenland har desuden blevet pålagt inden den 15. august at fremsende en plan for, hvordan selskabet vil opfylde påbuddet.