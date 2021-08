Kristian Jeremiassen: Flere sunkne skibe skal bjerges

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 12. august 2021 - 16:37

Det skorter ikke med sunkede trawlere rundt omkring i landet. Og nu skal de hæves, mener Kristian Jeremiassen (IA).

Polar Aassik, Polar Seafood’s trawler sank ved Qasigiannguit i marts 2021. I øjeblikket kører Polar Seafood en klage mod Miljødepartementet i forbindelse med hævning af trawleren.

LÆS OGSÅ: Dyre advokater kørt i stilling

Kristian Jeremiassen er en af de politikere, som har følget med i sagen. Han har sendt flere paragraf 37 spørgsmål omkring Polar Aassik og frygter stadig for forurening fra trawleren. Han kræver nu, at alle de sunket skibe ved Aasiaat også skal bjerges.

- Jeg ønsker at få oplyst, hvem der har ansvaret for fartøjet ved værfts kaj og om man fremsat et krav til ejerne om at få den fjernet. Synet af det sunket skib ved Aasiaat er skræmmende og den forurener. Ejeren må tage ansvaret for at få den fjernet, siger Kristian Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

- Hvem dækker omkostningerne?

Han fortæller, at han tidligere har stillet spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for fartøjet ved havnen i Aasiaat til kommunalbestyrelsen i Qeqertalik. Han har desværre ikke fået svar i to omgange.

Kristian Jeremiassen udnytter nu sin post som Inatsisartut-medlem og har sendt fem spørgsmål til Naalakkersuisut for at få at vide, hvem der har ansvaret for skibet, hvornår den skal bjerges samt om Naalakkersuisut vil fremsætte et krav til ejerne.

- Hvem dækker omkostningerne i forbindelse med fjernelsen. Jeg mener, at ejerne bør dække omkostningerne og ikke det offentlige, skriver Kristian Jeremiassen i sin begrundelse for sine paragraf 37 spørgsmål.

Samtidig vil han vide om fartøjet ved Ikerasassuaq ved Aasiaat vil blive bjerget, da det er sunket for mange år siden.

- Skibet ved Ikerasassuaq har ligget der så længe at det er belevet et varertegn, men den vil rådne og forurener, så det er også på sin plads, at den bliver fjernet, siger Kristian Jeremiassen.