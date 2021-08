Dyre advokater kørt i stilling

Redaktionen Onsdag, 04. august 2021 - 11:01

Det er det tunge skyts i form af et af Københavns mest prominente advokatfirmaer, Gorrisen Federspiel, som Polar Seafood har kørt i stilling over for Miljødepartementet, skriver avisen AG.

Advokaterne har sendt en klage på ikke mindre end 13 sider i sagen om den sunkne trawler Polar Aassik.

Miljødepartementet har pålagt Polar Seafood senest 31. oktober at tømme trawleren for 53.000 liter olie, at uskadeliggøre olien eller fjerne trawleren fra havbunden. Årsagen er, at departementet frygter forurening af Diskobugten.

Senest 15. august skal Polar Seafood komme med en plan for, hvad selskabet vil gøre for at tømme skibet for olie.

Gorrisen Federspiel skriver, at det er teknisk umuligt at fjerne olien og forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger, som ikke står mål med risikoen for forurening.

Derudover kommer advokaterne med en sønderlemmende kritik af Miljødepartementet for den måde, hvorpå sagen har kørt forvaltningsmæssigt og juridisk.

Advokaterne mener ikke, at Polar Seafood som part i sagen er blevet hørt i tilstrækkelig grad.

