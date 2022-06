Her er sundhedsvæsenets nye topleder

Anders Rytoft Tirsdag, 28. juni 2022 - 09:58

Landets til tider hårdtprøvede sundhedsvæsen får ny direktør. Den nye direktør er nummer tre på posten inden for to år og overtager efter Jóanis Erik Køtlum, som efter blot et år på posten valgte at sige op med virkning fra august sidste år.

Han overtog posten fra Malene Marie Nielsen, som blev fyret, og som efterfølgende kritiserede sundhedsvæsenet i hårde vendinger.

Det bliver Tina Amondsen (54), som skal prøve kræfter med det vigtige hverv.

Tina Amondsen har arbejdet i sundhedsvæsenet siden 2020. Først som Administrativ Centerchef for Steno Diabetes Center Grønland og siden september 2021 også som del af Sundhedsledelsen

Inden da har hun arbejdet med erhvervsudvikling, infrastruktur og turisme, blandt andet i Grønlands Selvstyre med udviklingsopgaver på erhvervs- og infrastrukturområdet.

Et bedømmelsesudvalg lagde særligt vægt på, at den nye direktør skulle have de nødvendige kvalifikationer til at bære den nuværende arbejdsbyrde og samtidig have en vision for sundhedsvæsenets udvikling de kommende år. Og derfor faldt valget på Tina Amondsen.

Fuld tillid

Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, glæder sig over ansættelsen af Tina Amondsen:

- Hun har været en vigtig nøgleperson i håndteringen af coronapandemien, hvor vi har set, hendes evner til at kunne håndtere pressede og uforudsigelige arbejdsforhold med et klart overblik, samtidig med at hun varetog flere ledelsesopgaver, siger Mimi Karlsen og tilføjer:

- Det er en meget vigtig stilling med et stort ansvar, men jeg har fuld tillid til, at Tina Amondsen kan indfri naalakkersuisuts forventninger og implementere de tilpasninger, som er nødvendige, for at sundhedsvæsenet kan udvikle sig hensigtsmæssigt i fremtiden.

Mimi Karlsen benytter samtidig lejligheden til at rose Ella Skifte for hendes "dygtige" varetagelse af stillingen som konstitueret direktør.

Chefsygeplejerske Ella Skifte har siden september 2021 været konstitueret direktør for sundhedsvæsenet og har varetaget de ledelsesmæssige opgaver.