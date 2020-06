Tidligere styrelseschef langer ud efter Sundhedsvæsenet

Merete Lindstrøm Mandag, 22. juni 2020 - 17:49

- De grønlandske politikere har et urealistisk syn på, hvad Sundhedsvæsenet skal kunne.

Sådan lyder kritikken fra den tidligere chef for Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i en artikel på mediet politikensundhed.dk

Malene Marie Nielsen mener for eksempel, at man bør skære endnu mere ned på fødselstilbud, da de få fødsler på kysten ikke står mål med prisen for at holde tilbuddene kørende. I øvrigt mener hun ikke, at kompetencerne holdes ved lige, når der er så få patienter. Det er blandt andet et problem i Sisimiut, siger hun til Politikensundhed.dk

- Der er ét kejsersnit om året i Sisimiut, ét eneste. Det var aldrig gået i Danmark, og personligt ville jeg ikke lægge krop til, siger hun.

Store forventninger er godt

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim, vil ikke udtale sig om personsager, men har sendt et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG om artiklen.

- Vores forventninger til Sundhedsvæsenet er store her i landet, hvilket jeg først og fremmest anser som en positiv ting. De store forventninger er med til at sikre borgerne et tidssvarende sundhedstilbud samt en løbende udvikling af Sundhedsvæsenet, lyder det fra Anna Wangenheim.

Et andet kritikpunkt, som Marie Malene Nielsen peger på i artiklen, er manglende lokal arbejdskraft, og her er Naalakkersuisoq enig i, at der er udfordringer. Men spørgsmålet er, om dårlig ledelse i Sundhedsvæsenet også har indvirkning på den store personaleomsætning.

Malene Marie Nielsen blev opsagt på grund af uenighed omkring strategi om udvikling og ledelse i Sundhedsvæsenet.

I et interview for nylig udtalte Anna Wangenheim, at der igennem længere tid har været udfordringer med sundhedsledelsen, og at rekrutteringsproblemerne i nogen tilfælde også kan skyldes ledere, der ikke formår at tilpasse ledelsen til de medarbejdere, der arbejder i Sundhedsvæsenet.

- Når vi ansætter folk udefra, så har de ikke de rigtige forudsætninger. Vi har brug for en ledelse, der kan understøtte og anerkende de medarbejdere, vi har i stedet for at tro, at man kan indføre et dansk system her i vores kontekst, sagde Anna Wangenheim til Sermitsiaq.AG.

Uenighed om fyring

I begyndelsen af maj blev Malene Marie Nielsen sendt hjem fra arbejde med øjeblikkelig virkning, hvorefter der blev forhandlet en fratrædelsesaftale på plads. Og det lyder til, at aftalen ikke var helt dårlig.

I artiklen bliver den tidligere styrelseschef spurgt, om hun er blevet rimeligt behandlet af Selvstyret og det grønlandske sundhedsvæsen, hvortil hun svarer, at der ikke er noget at græde over i aftalen, men at penge ikke er ordentlighed.

- Det kan man ikke købe sig til, lyder det fra den tidligere styrelseschef.

Hun understreger over for politikensundhed.dk, at hun ikke er enig i fyringen og uddyber:

- Selvfølgelig er det ikke ordentligt, for de har ikke noget på mig. Jeg har passet mit job til ug, og jeg har et helt sundhedsvæsen, der står og ryster på hovedet over, at jeg er blevet smidt ud.

Men den udlægning er der ikke enighed om hos Grønlands Lægeforening.

Formand for Lægeforeningen i Grønland, Hans Christian Florian, siger til Politikensundhed.dk

- Det passer simpelt hen ikke. Alle de kolleger, jeg taler med, er glade for, at hun stopper.