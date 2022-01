Stoppet med flere kilo hash i kufferten

Thomas Munk Veirum Lørdag, 29. januar 2022 - 11:45

En af toldernes narkohunde var torsdag med til, at politiet kunne beslaglægge flere kilo hash.

Under en kontrol i Kangerlussuaq snusede hunden sig frem til en kuffert, som den markerede, hvorefter tolderne tog kufferten og dens ejermand ud til kontrol.

- Manden blev visiteret og kufferten ransaget. Her fandt tolderne 3,8 kilo hash, fortæller vagtchef ved Grønlands Politi Julie Senderovitz Bendtsen.

Kuffertens ejermand er en grønlandsk mand i slutningen af 20'erne, som er bosiddende i Danmark. På grund af mængden af hash blev manden sendt til Nuuk, hvor han er blevet fremstillet i grundlovsforhør i kredsretten, der har besluttet at tilbageholde manden i 28 dage.

Havde hash i maven

Fredag i Kangerlussuaq markerede en narkohund endnu en kuffert, der også blev ransaget.

Her fandt politiet omkring 300 gram hash, der var pakket ind i små klumper, der ifølge politiet er beregnet til at sluge og skjule i maven.

Vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen fortæller, at man mistænkede kuffertens ejermand for at have mere hash skjult i kroppen. Manden, der er i starten af 20'erne og bosat i Grønland, oplyste til politiet, at han ganske rigtigt havde hash i kroppen.

Da manden ved egen kraft havde fået hashen ud af kroppen, løb den samlede mængde op på knap 500 gram hash. Manden er løsladt igen men sigtet for indsmugling af hash.

To mænd anholdt efter tip

Den tredje og sidste sag om hashsmugling blev registreret i Ilulissat, hvor to mænd blev stoppet i lufthavnen, efter at de var rejst ind fra Danmark.

Politiet havde fået en anmeldelse om, at de to smuglede hash, og derfor blev de visiteret. Her fandt politiet også omkring 500 gram hash, som blev konfiskeret.

Der er tale om to mænd - en i 50'erne og en i 20'erne. Begge er bosat i Grønland.

De to mænd er blevet løsladt igen men er fortsat sigtede, og sagen kører videre, oplyser Julie Senderovitz Bendtsen.