Skjulte kilovis af hash under reservedele

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. november 2021 - 12:28

Tirsdag er en mand i slutningen af 30'erne idømt fire år i anstalt af Sermersooq Kredsret, for at have smuglet 29,06 kilo hash fra Danmark til Grønland.

Smugleriet foregik ifølge politiet ved, at manden fik tilsendt en palle med reservedele, der skulle afleveres til hans arbejdsplads i marts måned i år. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Pallen med reservedele blev dog stoppet af toldere, som fandt ud af, at der var en falsk bund i pallen. Herefter blev politiet tilkaldt, og de fandt 298 plader hash i pallen - svarende til i alt 29 kilo.

Hash for tocifret millionbeløb

Politiet vurderer, at den beslaglagte hash har en værdi af et tocifret millionbeløb i Grønland.

I forbindelse med hash-fundet blev manden anholdt, og han har siden været tilbageholdt indtil retssagen, hvor kredsretten altså afsagde kendelse tirsdag. Manden erkendte smugleriet, men ville ikke udtale sig yderligere.

Politiet er tilfreds med dommen:

Modtog dom

- Jeg er tilfreds med, at kredsretten har valgt at følge anklagemyndighedens påstand – både hvad angår skyld og udmåling. Dommen viser, at man også bliver foranstaltet hårdt, selvom man ikke har en ledende funktion i den organiserede hash-kriminalitet i Grønland, siger mødende anklager i sagen politibetjent Anders Næstholdt og fortsætter:

- Sagen er desuden et tegn på godt tværfagligt samarbejde mellem politi og toldmyndighederne i Grønland, som skal have stor ros for deres indsats i denne sag.

Retten lagde ifølge politiet vægt på den store mængde hash og mandens rolle i organiseret kriminalitet. Manden modtog dommen.