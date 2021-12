Havde 7,8 kilo hash i bagagen

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. december 2021 - 13:12

Sermersooq Kredsret har fredag besluttet, at en 35-årig mand skal tilbageholdes i 28 dage, da han er sigtet for at have indsmuglet 7,8 kg hash til Grønland.

Manden blev anholdt, da han torsdag ankom til Kangerlussuaq, hvor politiet fandt hash i mandens bagage.

Anholdelsen skete i forlængelse af, at politiet torsdag modtog et tip fra Toldstyrelsen i Danmark og Københavns Politi om, at den 35-årige var mistænkt for at planlægge indsmugling af et parti hash til Grønland

- Grundlovsforhøret skete for lukkede døre, og derfor kan Grønlands Politi ikke på nuværende tidspunkt komme med yderligere detaljer i sagen, skriver Grønlands Politi i meddelelsen.