Stine Egede: Ærgerligt at mineselskab ikke deltager

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 25. august 2021 - 07:45

I mandags blev det første af en række borgermøder om Kuannersuit for borgere i Sydgrønland afholdt i Narsarsuaq, hvor både Naalakkersuisut, folkevalgte i kommunen og andre repræsentanter deltog.

Men blandt deltagerlisten mangler en af de vigtigste aktører i det eventuelt kommende mineprojekt. Nemlig repræsentanter fra Greenland Minerals.

Mineselskabet valgte at melde afbud et par dage, før borgermøderne skulle starte, da de frygter for deres medarbejderes sikkerhed i Sydgrønland.

Selskabet har også afstået fra at deltage via et videolink. Det ærgrer borgmester Stine Egede (IA) sig over:

- Jeg synes, det er beklageligt, at Greenland Minerals ikke deltager. Jeg står uforstående over deres begrundelser, da politiet vil være til stede og holde ro og orden ved alle møderne. De har ellers intet at frygte, siger Stine Egede til Sermitsiaq.AG.

Hun har på grund af sygdom ikke deltaget ved det første borgermøde i Narsarsuaq. Men 1. viceborgmester Naja Lund var til stede og melder om god stemning med stor tilslutning fra borgere.

Spørgsmål står ubesvaret hen

I februar blev de første borgermøder afholdt i Sydgrønland, hvor Greenland Minerals deltog. Naalakkersuisut meldte dog afbud på grund af trusler op til møderne. Ved borgermøderne var der demonstrationer uden for mødelokalet. Borgmester Stine Egede, der dengang var menigt medlem i kommunalbestyrelsen understreger, at demonstrationen ikke skabte stor uro, og at politiet ikke var belastet på noget tidspunkt.

- Viceborgmester Naja Lund oplyste mig, at borgerne manglede input fra Greenland Minerals under det første møde. Borgerne havde ellers mange spørgsmål til mineselskabet, siger Stine Egede.

Ifølge Naja Lund var der flere borgere, der udtrykte bekymring over, at den politiske stemning omkring Kuannersuit vil ændre sig, hvis der igen kommer et magtskifte om fire år.

Håb om stor interesse

I aften er det borgere i Qassiarsuk, der inviteres til et borgermøde, hvorefter delegationen rejser videre til Narsaq, hvor borgmesteren også deltager.

- Jeg håber, at der vil være stor interesse fra borgerne og at borgerne ikke skal holde sig tilbage med deres spørgsmål. Selvom Greenland Minerals ikke er med, så er der stadig Naalakkersuisut, der står klar til at besvare spørgsmål, og jeg håber, at muligheden vil blive godt benyttet, siger Stine Egede.

Alle spørgsmål og svar vil blive indarbejdet i en hvidbog, og dermed blive taget i betragtning i den endelige beslutning om mineprojektet i Kuannersuits fremtid.