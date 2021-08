Borgere om Kuannersuit: Hvad skal der så ske?

Merete Lindstrøm Tirsdag, 24. august 2021 - 11:48

Omkring 25 borgere mødte op i Narsarsuaq mandag aften til det andet borgermøde om mineprojektet ved Kuannersuit, som er i høring i øjeblikket.

Naalakkersuisoq for Råstoffer Naaja Nathanielsen (IA) fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun forud for mødet havde forberedt sig på, at borgerne måske havde fået de ønskede svar ved første borgermøde, der blev afholdt i februar.

LÆS OGSÅ: Borgere er usikre på fakta i mineprojektet

Men mange borgere dukkede op, og de havde masser af spørgsmål til Naaja Nathanielsen.

- De fleste spørgsmål var rettet mod det politiske og handlede om, hvad der skal ske i Sydgrønland, hvis projektet på Kuannersuit ikke bliver til noget, fortæller Naaja Nathanielsen.

Hvad skal der så ske?

Projektet, som har delt vandende både politisk og blandt befolkningen, har stillet erhvervsudvikling, nye job og skatteindtægter i udsigt til Sydgrønland, men også skabt bekymring for miljø og sundhed.

LÆS OGSÅ: GM melder afbud: Frygter for medarbejderes sikkerhed

Naaja Nathanielsen understreger, at projektet fortsat skal behandles i lyset af den eksisterende lovgivning og ikke i forhold til et lovforslag, der er i høring, som skal behandles i Inatsisartut ved efterårssamlingen om nultolerance af udvinding af uran i landet.

Spørgsmålene ved aftenens møde gik blandt andet på, hvad der er af fredningsmuligheder i området, og hvilke andre muligheder, der er for at udvikle landsdelens erhverv.

- Jeg ser masser af muligheder for minedrift af sjældne jordarter i landsdelen. Især flere småskalaprojekter indenfor råstofområdet. Der er også en hel gren af geoturisme, som vi ikke har fået gjort tilgængelig politisk endnu, siger hun.

Der skal laves langsigtede aftaler

Naaja Nathanielsen understreger, at fokus skal være at skabe brede forlig og politisk stabilitet for udviklingen i området, så investorerne og befolkningen kan stole på den retning, der bliver udstukket.

- Mange borgere var bekymret for om den retning, vi er på vej i nu, vil blive ændret efter denne valgperiode, hvis den politiske magtbalance skifter igen. Hvis vi skal undgå slingrekurs, er vi nødt til at finde hinanden på tværs af partier. Det hæmmer investeringslysten, at der ikke er ro på udviklingen af landsdelen, slår hun fast.

Derfor handler det for politikerne om at skabe rammer, der sikrer muligheder for langsigtet planlægning indenfor de forskellige erhverv, mener naalakkersuisuoq.

- Jeg kommer blandt andet med to nye lovforslag til forårssamlingen. Det ene om mineralefterforskning og det andet om småskalaprojekter, hvor vi forsøger at påtale nogle af de udfordringer, aktørerne har oplevet indtil nu.