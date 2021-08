GM melder afbud: Frygter for medarbejderes sikkerhed

Thomas Munk Veirum Søndag, 22. august 2021 - 13:18

Afbuddet begrundes blandt andet med, at selskabet under den første høringsrunde oplevede episoder med truende adfærd fra borgere, og at der forud for den kommende høringsrunde har fundet ”åbenlys politisering” sted, som de mener har skabt et miljø, hvor selskabet ikke kan garantere deres medarbejdere og repræsentanters sikkerhed.

Det skriver naalakkersuisoq for boliger, infrastruktur, råstoffer, justitsområdet og ligestilling, Naaja Nathanielsen (IA) i en pressemeddelelse.

De nye høringsmøder om mineprojektet skal blandt andet handle om den videre proces og de såkaldte VVM og VSB, der er vurderinger af projektets virkninger på miljøet og samfundsmæssig bæredygtighed.

Møderne finder sted i den kommende uge fra 23. til 28. august, men bliver altså uden repræsentanter fra Greenland Minerals.

- Afbud på tyndt grundlag

Naaja Nathanielsen oplyser, at man har tilbudt selskabet at medvirke via et videolink på møderne, men at det er blevet afvist. Hun siger, at hun er ærgerlig over afbuddet:

- Det er min opfattelse, at afbuddet sker på et tyndt grundlag. Jeg håber, at selskabet vil ombestemme sig og som minimum deltage via videolink, da det er deres eget projekt, der er emnet.

- Jeg har selvfølgelig stor forståelse for, at Greenland Minerals A/S er optaget af deltagernes sikkerhed. Jeg har en klar forventning om, at møderne vil foregå på en rolig og konstruktiv måde, hvor der gives plads til alle synspunkter og spørgsmål. Dette er jo selve formålet med høringsmøderne. Og jeg skal understrege, at Naalakkersuisut ikke er bekendt med trusler mod sikkerheden om møderne, udtaler Naaja Nathanielsen i meddelelsen.

Hun oplyser også, at der ikke er noget lovkrav om, at Greenland Minerals skal deltage.

Det IA-ledede Naalakkersuisut har haft et lovforslag i høring, som vil genindføre nultolerance for udvinding af uran. Hvis lovforslaget vedtages, kan det sætte en stopper for Kuannersuit-projektet, der vil udvinde uran som biprodukt.