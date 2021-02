Borgere er usikre på fakta i mineprojektet

Merete Lindstrøm Søndag, 07. februar 2021 - 08:00

Flere af deltagerne ved borgermødet i Narsarsuaq har fortsat ubesvarede spørgsmål og masser af skepsis til mineprojektet ved Kuannersuit.

Det samme har fåreholdere, som ikke deltog, fordi de regnede med, at der skulle være møder i Qassiarsuk og Igaliku, som ligger i næreheden af, hvor de bor.

Formanden for Fåreholdernes Fælles Organisation (Savaatilit Peqatigiit Suleqatigiissut - SPS) Lars Nielsen er klar i spyttet. Foreningen er imod et mineprojekt på Kuannersuit, det har de altid været, og det har et stort flertal af medlemmerne slået fast efter en afstemning i april sidste år.

- Modstanden er steget de seneste år, jo mere vi hører om, hvad projektet indebærer. Men selvom man er imod, har man stadigvæk tvivl, siger Lars Nielsen.

Svært at finde hoved og hale i informationen

Han understreger, at det er svært at finde ud af, hvilke informationer der er fup, og hvilke der er fakta i debatten.

Derfor har SPS også indgået et samarbejde med ICC Grønland om at udarbejde høringssvar til projektet. ICC inhenter hjælp fra eksperter til formålet, fortæller Lars Nielsen.

Inga Gisladottir fra foreningen Urani Naamik havde mange spørgsmål med til mødet fredag, men fik kun stillet nogle få.

- Rapporterne er i høj grad udarbejdet på baggrund af skrivebordsmodeller. Der er ingen garantier. Det er ”måske” og ”sandsynligvis”, det hele, siger hun.

En af de ting, hun undrer sig over i materialet fra Greenland Minerals er, at der står, at der er i gennemsnit er tre perioder med fønvind om året af cirka 30 timers varighed, med gennemsnitshastighed på 40 meter pr. sekund.

- Ja det kan da godt være, men omkring to gange om måneden har vi blæst med 30 meter pr. sekund, så jeg tror simpelthen ikke på, at virksomheden kan holde støvet i skak, siger hun.

Bekymret for kød og slagteri

Og netop støvet er også en bekymring hos fåreholderne.

- Vi har ofte stærk sydøstenvind og med en åben mine, er der meget støv med radioaktivt indhold. Vi er selvfølgelig nervøse for, om det bliver spredt på græsarealerne, hvor fårene spiser og derved ødelægger kødet, siger Lars Nielsen.

Demonstranter fra Urani Naamik, der tog imod gæsterne fra Nuuk i Narsarsuaq, havde medbragt et fårekranie med et radioaktivt øje, for at illustrere bekymringen for fårehold i området omkring Kuannersuit. Merete Lindstrøm

Han og medlemmerne i SPS er også bekymrede for, om Neqis slagteri i Narsaq omkring otte kilometer fra der, hvor minen skal ligge, kan fortsætte produktionen så tæt på minedriften.

- Uanset om man er for eller imod vil man gerne forstå, hvad der sker. Man bliver jo bombarderet med påstande, hvoraf det ikke er alle, der er sande. Så et af de største problemer i denne debat er, at finde ud af hvad der er rigtigt, siger han.

Fåreholderformanden anerkender, at minen også kan bidrage med noget positivt i området.

- Selvfølgelig bliver levestandarden hævet i Narsaq, og det er godt. Projektet kan bidrage positivt til landets økonomi og med kommunale skatter, men det må ikke blive på bekostning af miljøet og vores fåreholdererhverv, og indtil videre er der simpelthen for mange ubekendte til, at vi kan bakke op om det, slutter han

Flere af fåreholderne kommer ikke til at deltage i borgermøderne i Qaqortoq og Narsaq, på grund af vejret og arbejde, forklarer han. De skulle have deltaget i de aflyste møder i Qassiarsuk og Igaliku,