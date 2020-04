Fåreholderformand: Hvilke konsekvenser vil minen have?

Merete Lindstrøm Søndag, 26. april 2020 - 11:12

Fra flere steder lyder det, at der skal sættes mere gang i mineprojekterne rundt om i landet, men for fåreholderne i syd, er det ikke nogen god udvikling at begynde minedrift med sjældne jordarter og uran lige ved siden af, hvor deres økologiske lam går rundt og græsser.

- Man har jo ingen erfaring med den slags minedrift her i Grønland med uranholdige mineraler, siger formanden for Fåreholdernes Fælles Organisation (Savaatilit Peqatigiit Suleqatigiissut - SPS) Lars Nielsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi har ingen anelse om konsekvenserne, siger han.

Formanden er kommet på banen, efter at hans medlemmer har skrevet et brev og bedt hovedbestyrelsen om at melde sig i debatten om mineprojektet ved Kvanefjeld.

Medlemmerne kræver handling

Medlemmer i Fåreholdernes Fælles Organisation foretog under et årsmøde i Qaqortoq en afstemning om medlemmernes holdning til udvinding af uranholdige jordarter. Afstemningen viste, at et stort flertal af medlemmerne var imod planerne om igangsætning af udvinding af uranholdige jordarter, oplyser medlemmerne i brevet til foreningens hovedbestyrelse.

- Hvis vores erhverv ikke skal blive til en hedengangen og forsvunden del af historien, må vi nødvendigvis sætte en grænse for de farlige planer, lyder det fra medlemmerne.

Bange for radioaktivt græs

Det er for eksempel frygten for radioaktiv stråling på de græsarealer, hvor fårerne går, der bekymrer brancheforeningen.

- Hvordan kan man styre det radioaktive støv fra produktionen? Vi ved jo ikke, hvordan det vil påvirke lammeproduktionen. Over halvtreds procent af lammeproduktionen foregår på nærliggende marker ved Kvanefjeldet, siger Lars Nielsen.

Hvis VVM-rapporten munder ud i, at græsningsarealerne ikke må være for tæt på minen, vil det få voldsomme konsekvenser, påpeger han.

- Hvis man for eksempel sætter en grænse for, at der ikke må være lammeproduktion indenfor 50 km, så forsvinder de fleste fårefarme, og så er 100 års drift fuldstændigt ødelagt, slutter formanden for SPS Lars Nielsen.