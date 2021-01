Stenbidersagen munder ud i lovændring

Merete Lindstrøm Tirsdag, 26. januar 2021 - 11:50

Efterdønningerne i Stenbidersagen giver nu anledning til et lovforslag, der skal behandles på vintersamlingen, som starter den 16. februar.

LÆS OGSÅ: Revisionsudvalget om Kielsen: Kritisabelt og dybt problematisk

Forslaget har til formål at tydeliggøre bestemmelser i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut om Revisionsudvalgets kompetence og adgang til oplysninger og materiale, lyder det i bemærkninger til lovforslaget.

Med forslaget tydeliggøres: · At udvalgets årlige gennemgang af Landskassens regnskaber og revisionens bemærkninger hertil i overensstemmelse med § 39, stk. 1, i Inatsisartutloven om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber også omfatter revisionens bemærkninger vedrørende juridisk-kritisk revision. · At udvalget herudover til enhver tid kan iværksætte eller behandle ikke blot forvaltningsrevisions undersøgelser, men også juridisk-kritiske revisionsundersøgelser. · At udvalgets adgang til at indhente materiale uden at skulle anmode den af Inatsisartut antagne revisor herom gælder i forhold til såvel udvalgets årlige gennemgang af Landskassens regnskaber og revisionens bemærkninger hertil, som i forhold til forvaltningsrevisions undersøgelser og juridisk-kritiske revisionsundersøgelser, som udvalget iværksætter eller behandler. · At Naalakkersuisut er forpligtet til på udvalgets anmodning at udlevere enhver form for materiale, som er af betydning for udvalgets varetagelse af dets opgaver.

Under efterårssamlingen havde formand for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, sit hyr med at få Naalakkersuisut til at udlevere dokumenter, der skulle hjælpe Revisionsudvalget med at undersøge Kielsens håndtering af sagen om, hvorvidt han var inhabil, da Naalakkersuisut tog beslutning om at hæve stenbiderkvoten, mens Kielsen selv lejede sin båd ud til en fisker i stenbiderfiskeriet.

Usikkerhed om Revisionsudvalgets kompetencer

Vivian Motzfeldt er da også godt tilfreds med, at forslaget nu ligger klar.

- Hele formandskabet står bag processen med lovforslaget og har stillet krav til præcisering af loven.

Der blev under stenbidersagen givet afslag til både revisions og fiskeriudvalgets forespørgsler om dokumenter og korrespondance mellem den advokat, der havde undersøgt sagen for Kim Kielsen, og Naalakkersuisut.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut skal udlevere al materiale til udvalg

Der blev stillet spørgsmålstegn ved Revisionsudvalgets krav på udlevering af materiale fra Naalakkersuisut og ved udvalgets kompetence til at tage habilitetsspørgsmålet op til behandling, lyder det i bemærkninger til lovforslaget.

Usikkerheden synes navnlig at knytte sig til Revisionsudvalgets kompetence til at lade iværksætte eller at behandle såkaldt juridisk-kritiske revisionsundersøgelser og at indhente oplysninger og materiale i forbindelse hermed, står der også i notatet til lovforslaget.

Skal undgå mistolkning af loven

Derfor skal loven nu præciseres for at undgå den typer situationer igen.

- Ordvalg i lovgivningen skal ikke gøres til genstand for diskussioner, siger Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

Vivian Motzfeldt påpeger, at det ikke tidligere har været et problem for udvalgene at få udleveret nødvendige dokumenter og information.

- Det er og skal ikke være til diskussion at Inatsisartut lov er højere end Naalakkersuisut. Det er Inatsisartut, der skal kontrollere og der skal ikke være hindringer i vejen for udvalgenes arbejde som kontrolinstans for demokratiet, siger hun.