SQRK: Kvoter overskredet med 100 tons

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. marts 2022 - 07:46

Fiskeriet efter hellefisk i Diskobugten er lukket frem til og med den 31. marts, da den første kvartalskvote i området er opfisket.

Men rejefiskernes forening, SQRK, hvor Henrik Sandgreen er formand, og hvor der nu også er medlemmer der fisker efter krabber og hellefisk, har bemærket, at den opfiskede mængde hellefisk overstiger kvartalskvoten i Diskobugten.

Det skriver SQRK i en pressemeddelelse.

- Vi har fra SQRK’s side lagt mærke til, at man i Diskobugten har opfisket 100 tons mere udover kvartalskvoterne i forhold til den beregnede kvote for joller, skriver SQRK med Henrik Sandgreen i spidsen.

- Dette viser, at den månedlige ordning, eller de kvartalsvise kvoter ikke har haft gavnlig effekt, lyder det.

Vil have omsættelige kvoter

Den nye forenings primære mål er at indføre individuelle omsættelige kvoter (IOK) til fiskere, og dermed helt gå væk fra måneds- eller kvotesystemer, hvor fiskere kan fiske efter olympiske ordninger.

- Et af målene for den nye forening SQRK er, at der skal anvendes IOK-kvoter for fisk og ikke mindst skaldyr, skriver den tidligere formand for KNAPK Henrik Sandgreen.

Det ligger på linje med Fiskerikommissionens anbefalinger, som langt fra alle parter dog er enige om.

Naalakkersuisoq for Fiskeri Aqqaluaq B. Egede har udtalt til KNR, at han i spørgsmålet om IOK, grundlæggende ligger langt fra Fiskerikommissionens anbefalinger.

Diskobugtens første kvartalskvote for januar til og med marts var på 643,61 tons.

Fiskeriet efter hellefisk blev lukket den 15. marts, hvor departementet for fiskeri oplyste, at kvoten er opbrugt.

Bedre system med tremåneders kvoter

Naalakkersuisut har i februar indført kvartalskvoter, og dermed droppet månedskvoter.

Begrundelsen for at indføre kvartalskvoter er, at det tidligere system med månedskvoter ikke fungerer og at der er få hyppige fiskeristop, hvilket påvirker hele branchen.

Rejefiskernes forening oplever en stigende interesse fra fiskere, der ønsker at blive medlem, oplyser Henrik Sandgreen.

- SQRK står klar til i samarbejde med koalitionen og oppositionen og ikke mindst fiskere til at udstykke rammerne for den nye fiskerilov.