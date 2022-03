Slut med hellefisk i Disko for nu

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 16. marts 2022 - 08:46

Grønlands Fiskerilicenskontrol lukker nu for kystnært fiskeri efter hellefisk i jollesegmentet i Diskobugten. Den sidste indhandling skulle ske ved midnat natten til onsdag.

- Lukningen gælder kun for licenser, der ender på 47- JK i forvaltningsområde Diskobugten. 15.03.2022 klokken 23:59 bliver derfor også den sidste indhandlingsdag og alle redskaber skal være taget op på det pågældende tidspunkt. Det skriver Grønlands Fiskerilicenskontrol i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisut genindførte kvartalskvoter for hellefisk fiskeri den 10. februar 2022 i i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. Naalakkersuisut har frygtet opfiskning tidligt på året, som vil efterlade et tomrum for fiskernes indtjening i de resterende måneder. Hvilke resulterer i kvoteforhøjelser.

Månedskvoter afskaffet siden december

Det er ikke kun i sidste måned at Naalakkersuisut skiftede kurs i forhold til kvoter for kystnært fiskeri.

Naalakkersuisut afskaffede månedskvoter tilbage i december uden at have indført kvartalskvoter, Naalakkersuisoq for fiskeri meddelte dengang, at han vil genindfører månedskvoter i jollesegmentet fra den 1. august 2022 og året ud, hvis dette findes nødvendigt for at sikre helårs fiskeri.

Nu er kvartalskvoten allerede fisket op ved Diskobugten i 47-JK forvaltningsområde. Kvartalskvoter blev suspenderet tilbage i 2013, hvor man indførte månedskvoter.