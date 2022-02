Hellefisk: Naalakkersuisut indfører kvartalskvoter

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. februar 2022 - 08:48

Naalakkersuisut har den 10. februar indført kvartalskvoter for fiskeri efter hellefik i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.

Det sker efter, Naalakkersuisut afskaffede månedskvoter på den forgyldte fisk i december sidste år, hvilket fik en hård krityik med på vejen fra flere sider, fordi der er bekymring over om hele årets kvoter vil blive opfisket tidligt på året og efterlade et tomrum for fiskernes intjening de resterende måneder.

Naalakkersuisut valgte at afskaffe månedskvoter sidste år, med argumentet at systemet ikke fungerede og krævede store administrative ressourcer.

For at undgå, at fiskeriet skulle lukke når månedskvoten var opbrugt, er der igennem flere år flyttet kvoter fra måned til måned, hvilket betyder at kvoten bliver opbrugt før årets slutning. Dette resulterer i kvoteforhøjelser.

Men beslutningen om at droppe månedskvoter har ikke været populær.

- Beslutning har givet stor bekymring i erhvervet. Derfor har Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst været i dialog med fiskerirådet og på denne baggrund har Naalakkersuisut besluttet at indføre kvartalskvoter per dags dato, lyder det.

Kvartalskvoter ikke nyt

Kvartalskvoter skal sikre en fordeling af kvoter over hele året, men vil give en større fleksibelitet for fiskerne, fabrikkerne og for forvaltningerne, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Kvartalskvoter har været brugt ved fiskeri efter hellefisk, men blev suspenderet tilbage i 2013. Her var begrundelsen, at det såkaldte olympiske fiskeri resulterer i, at fiskerne hiver hellefisk i land alt for hurtigt, hvor hele årets kvoter bliver opfisket omkring sensommeren.

Men nu genindfører Naalakkersuisut kvartalskvoterne.

- Jeg har ønsket at imødekomme fiskernes bekymringer, men også sikre en løsning som vil fungere i praksis. Derfor er jeg glad for den dialog som jeg har haft med fiskerirådet og jeg er sikker på, at vi sammen har fundet en god løsning, siger Naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede.

Jagten på kvoter

Naalakkersuisoq for fiskeri har netop udsendt endnu en invitation til et fiskeriseminar i marts i Ilulissat og Nuuk. Her skal fiskere og aktører være i dialog for at nå frem til den bedste løsning omkring fiskeriet. Seminaret er en del af arbejdet frem til en ny fiskerilov.

Naalakkersuisut vælger at fordele kvoterne med hver deres mængde igennem årets kvartaler.

Diskobugten får samlet 4.252,73 tons hellefisk i 2022. Uummannaq får samlet 6.462,13 tons, mens fiskerne i Upernavik får samlet 5.158,08 tons i år.

Samlet for de tre forvaltningsområder er, at alle områderne får mest kvoter i månederne juli, august og september, altså i tredje kvartal. Her har fiskerne i Diskobugten 1.814,81 tons hellefisk, mens Uummannaq og Upernavik får henholdsvis 2.372,09 tons og 2.114,42 tons.

