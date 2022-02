Naalakkersuisut klar til fiskeriseminar

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. februar 2022 - 15:59

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq B. Egede, har fundet nye datoer til at holde fiskeriseminar for at inddrage fiskere og aktører i debatten om fiskeriets fremtid i landet.

Seminaret skal holdes ad to omgang, hvor det første seminar holdes i Ilulissat den 2.-3. marts og debatten herefter fortsættes i Nuuk i dagene 9.-10. marts.

Seminaret sker på baggrund af fiskerikommissionens betænkning, der blev offentliggjort i sommeren 2021, og i seminaret skal fiskeriets parter høres før Naalakkersuisut færdiggør en ny fiskerilov.

LÆS OGSÅ: Fiskeriseminarer er udsat på ubestemt tid

Det planlagte seminar for fiskeriets parter i januar, blev rykket på ubestemt tid på grund af coronasituationen i Grønland.

- Det er vigtigt for mig at indgå i en dialog med fiskeriets parter, og at hele Grønland får mulighed for at give input til denne for vort land så vigtige lov. Fiskeriet er Grønlands økonomiske grundsten og det er derfor essentielt at alle får mulighed for at blive hørt i dette vigtige arbejde. Fiskeriseminarerne vil give mulighed for, at påbegynde dialogen med fiskerne om fremtidens fiskeri og det ser jeg frem til, siger Aqqaluaq B. Egede i en pressemeddelelse.

Tiden er inde til en ny lov

Efter fiskerikommissionens betænkning blev offentliggjort er næste skridt for Naalakkersuisut at udarbejde en ny fiskerilov. Den nye fiskerilov skal finde en balance mellem en bæredygtig udnyttelse af landets ressourcer, samtidig med at sikre indtjening for landet fiskere.

LÆS OGSÅ: Fiskerikommissionens formand: Der skal handles nu

Afholdelse af seminaret er delt i to for at sikre, at flere fiskere og andre aktører får lov til at komme med input i arbejdet med den nye fiskerilov.

Seminaret vil blive streamet online, så andre interesserede kan følge med.