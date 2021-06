Fiskerikommissionens formand:  Der skal handles nu

Redaktionen Torsdag, 17. juni 2021 - 09:31

- Vi mangler i kommissionen at gennemgå et par emner, og herefter kun lige at få justeret og finpudset de sidste detaljer til betænkningen og få den oversat. Så er den klar, siger formanden for Fiskerikommissionen, Jens Paulsen til avisen AG.

Naalakkersuisut nedsatte i februar 2019 Fiskerikommissionen, der har til opgave at komme med anbefalinger til en fiskerilov og andre relevante tiltag, der påvirker fiskerisektorens udviklingsmuligheder og kan være med til at sikre, at samfundet mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.

Det er status og udfordringer i alle fiskerier. Men der er selvfølgelig særlig fokus på rejefiskeriet, det kystnære fiskeri efter hellefisk og torsk samt arbejdsmarkedsforhold, uddannelse og kompetenceudvikling i fiskerisektoren.

- Der er lidt opfølgningsarbejde efter kommissionens sidste møde. Vi vil meget gerne have mulighed for at formidle resultaterne af vores arbejde bedst muligt. Og juli og starten af august er nok ikke den bedste periode til det. Derfor regner vi med at aflevere den endelige betænkning til Naalakkersuisut til august og umiddelbart herefter at offentliggøre den, siger Jens Paulsen.

