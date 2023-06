Sportskommentator: Verdensklasses håndbold i sigte

Kassaaluk Kristensen Søndag, 04. juni 2023 - 15:37

Grønland har tidligere mødt de sydamerikanske håndboldspillere, derfor kender de også til deres styrke og teknik. Det mest spændende under de kommende VM-kvalifikationsrunder er, hvor meget Grønland kan holde stand, og hvor meget det at spille på hjemmebanen kan påvirke resultaterne.

Det mener sportskommentator, Muusa Ostermann-Søholm.

- Kampe på hjemmebanen med mange heppende publikum er med til at give spillerne et selvtillidsboost, og spillerne giver også en ekstra skalle, når de spiller på banen. Det har vi set tidligere til Pan-Am i 2018, hvor de grønlandske herrer klarede sig virkelig godt. Så de grønlandske kvinder indsats i næste uge bliver virkelig spændende, siger Muusa Ostermann-Søholm.

Vigtig med god kommunikation

USA, Canada, Mexico, Cuba og Grønland skal alle møde hinanden under kvalifikationsrunderne, der starter på mandag den 5. juni. Cuba er et af de lande, der er blandt favoritter til VM-kampene. Og det ligger sportskommentatoren ikke skjul på:

- Vi ved allerede, at Cuba har et fantastisk hold. Derfor skal det grønlandske hold være forberedt på en hård og hurtig kamp, når de blandt andet møder Cuba. Men ikke alt ligger hos Cuba. De afgørende kampe kan lige så vel være med Mexico, USA eller Canada. Vi skal se på hele billedet, siger Muusa Ostermann-Søholm.

Her påpeger han, at en god kommunikation mellem spillerne er ekstra vigtig, og at kvinderne holder sig til de planer som landstrænerteamet har.

Ønsker god kamp

Muusa Ostermann-Søholm har flere års erfaring indenfor håndbold og er ansat i Elite Sport Greenland. Han skal være kommentator under streaming af kampene.

Han gør det klart, at han allerede ved, at de grønlandske piger vil yde deres bedste indsats under kampene, og ønsker dem god kamp.

- Vigtigst er, at landsholdet og publikum viser sig fra deres bedste side. Uanset, om man følger med fysisk i Inussivik eller følger med via streaming, så er det en stor opbakning til landsholdet. Og det har de brug for, siger Muusa Ostermann-Søholm.

De seneste dage har Nuuk haft stormvejr, hvilket forsinker flytrafikken. Men administrerende direktør i Air Greenland understreger, at flyselskabet arbejder på at transportere passagerer til slutdestinationer hurtigst muligt, og at de udenlandske håndboldgæster forventes at ankomme før kampene begynder mandag.

