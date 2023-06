En dag før turnering: Landsholdsspiller brækker arm og udgår fra kampene

Kassaaluk Kristensen Søndag, 04. juni 2023 - 13:14

Panu P. Grønvold, der er med på det grønlandske landshold i håndbold, udgår fra VM-kvalifikationsturneringerne der fløjtes i gang i morgen.

Det meddeler håndboldforbundet TAAK i en kort pressemeddelelse.

Landsholdsspilleren har brækket sin ene arm under en forberedelsestræning, og må derfor blive på bænken under hele turneringen.

- Vi er selvfølgelig meget af at skulle undvære Panu og hendes store kvaliteter i begge ender af banen. Der er ingen tvivl om, at Panu har en stor betydning for holdet, så derfor er det naturligvis et stort tab for os. Vi ønsker hende god bedring, udtaler elite udvalgsformand Arnanguak Steenholdt.

Ny spiller på banen

Nukaaka P. Lyberth kommer ind i truppen som afløser til Panu P. Grønvold.

- Nukaaka kan ikke erstatte Panu en til en, men hun kan bidrage med andre kvaliteter, som vi helt sikkert kan få gavn af i turneringen. Hun har været tæt på truppen hele tiden, så hun skal nok falde godt ind i truppen med det samme, siger landstræner Anders Friis.

Den første kamp i VM-kvalifikationsturneringen fløjtes i gang mandag den 5. juni klokken 17.00, hvor Cuba og Mexico skal møde hinanden. Grønland skal møde Canada samme aften klokken 20.00.