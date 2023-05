Håndbold: Grønland er klar til udenlandske gæster

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. maj 2023 - 18:04

Nu er slutspurten til afvikling af VM-kvalifikationer i håndbold for kvinder i gang. Og Nuuk er klar til at modtage omkring 150 håndboldspillere samt trænere og dommere, der skal gæste Nuuk i dagene 5.-11. juni.

USA, Canada, Mexico, Cuba og Grønland skal møde hinanden på håndboldbanen i Nuuk.

- Hele logistikken er klar til, at vi kan modtage omkring 150 håndboldgæster. Det har været en udfordring at komme i gang med planlægningen, men så er det bare gået stærkt siden vi fik grønt lys. Nu går vi så småt ind i afviklingsfasen, fortæller formanden for håndboldforbundet, TAAK, Carsten Olsen til Sermitsiaq.AG.

Budget i balance

Håndboldforbundet kunne først gå rigtigt i gang med forberedelserne til kvalifikationsrunderne i midten af februar, da den økonomiske base faldt endelig på plads. Formanden oplyser, at økonomien ser fornuftigt ud.

- Vi holder budgettet, så det kører rigtig godt. Det er noget billigere, at vi har fire lande, der kommer fra udlandet. Vi har rejsen, indkvartering og bespisning på plads, og lige for nuværende holder vi budgettet, siger formanden.

Ukrainsk dommerpar til Grønland

Også dommerne er på plads. Et dommerpar fra Cuba ankommer til Grønland, mens Grønland byder ind med sine to egne. Og så ankommer et dommerpar fra Ukraine, hvilket glæder TAAK:

- Det er selvfølgelig glædeligt, at vi får gæster fra Ukraine. Alle de dommerpar, der skal dømme kampene er dommere på internationalt niveau. De bliver nogle spændende kampe, med virkelig gode dommere, siger Carsten Olsen.

Håndboldforbundet forventer, at der vil være behov for over 300 frivillige før, under og efter afvikling af turneringen. Carsten Olsen oplyser, at virksomheder og frivillige allerede er gode til at byde ind og løfte opgaven sammen.