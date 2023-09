Spiralsagen: 77 kvinder har fået terapi

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. september 2023 - 07:55

Der er efterspørgsel på at modtage gratis behandling fra ofre for spiralkampagnen.

- Sidste år har Naalakkersuisut arbejdet for at ofre for spiralkampagnen skal have mulighed for at kunne henvende sig og få terapeutisk behandling. Vi har siden da modtaget 77 henvendelser fra hele landet, oplyser afdelingschef i borgerrettet afdeling under Socialstyrelsen, Naja Lund Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Tallene gælder fra starten af juni 2022, hvor behandlingstilbuddet blev oprettet.

Da den danske stats spiralkampagne fra 1960’erne blev trævlet op sidste år kom det frem, at omkring 4.500 grønlandske kvinder og piger havde fået sat en spiral op uden samtykke.

Naalakkersuisut og Socialstyrelsen formoder, at der vil være flere kvinder i dag end de 77, der har behov for behandling.

800.000 kroner ekstra til formålet

Naalakkersuisut har godkendt en anmodning om en tillægsbevilling på 800.000 kroner, der skal bruges til behandling af flere kvinder, der er ofre for spiralkampagnen og andre indgribende præventionsmetoder anvendt i perioden 1965-1975.

- Vi har ikke konkret viden om, hvor mange kvinder der har været udsat for spiralkampagnen, men man ved at mindst 4.000 grønlandske kvinder er ofre. Vi har taget udgangspunkt i de henvendelser, der har været siden Naalakkersuisoq for sundhed gav mulighed for behandling, oplyser Naja Lund Kielsen.

Ofre for spiralkampagnen kan henvende sig til Tusaannga for at modtage en behandling, og vil derigennem få en henvisning.